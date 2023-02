Wie sich mit Schwarmalgorithmen die Prozesse in Industrieunternehmen nachbilden lassen, hat die Kärntner Forschungsorganisation Lakeside Labs in einem Projekt untersucht.

Forschungsziel von SWILT war der Nachweis, dass Schwarmalgorithmen, wenn sie auf lokalen Agenten – also einzelnen Maschinen, Produkten oder als virtuelle Prozesse – ausgeführt werden, intelligent auf dynamische Veränderungen in der Produktionsumgebung reagieren können. Dies wurde anhand von Abläufen im Infineon-Werk in Villach untersucht. Projektpartner waren weiters das Institut für Vernetzte und Eingebettete Systeme der Universität Klagenfurt sowie Novunex als Software-Partner. Der Nachweis, dass die komplexen Produktionsabläufe mit Algorithmen optimierbar sind, wurde erbracht. „Die Simulationen ergeben, dass die Gesamtleistung eines großen Produktionsplanungssystems im einstelligen Prozentbereich verbessert werden kann“, sagt Wilfried Elmenreich vom Institut für Vernetzte und Eingebettete Systeme an der Uni Klagenfurt.



Projekttitel: SWILT – Swarm Intelligence Layer to Control Autonomous Systems

Fördergeber: FFG/IKT der Zukunft

Laufzeit: abgeschlossen