Die OMV investiert in Rumänien in Windpark-Projekte. Die OMV-Tochter OMV Petrom erwerbe von Renovatio (RNV Infrastructure) einen 50-Prozent-Anteil an der Electrocentrale Borzesti, die 1 GW Kapazität an erneuerbaren Projekten hält, davon 950 MW Windkraft und 50 MW Photovoltaik, teilte die OMV am Mittwoch mit. Die Projekte würden in Partnerschaft mit Renovatio weiterentwickelt, gebaut und betrieben. Darüber hinaus kauft die OMV Petrom von Renovatio das E-Ladenetz.



