Noch – und wohl auch in Zukunft - kann auf Gas in der Stromproduktion nicht verzichtet werden. Trotz des Ausbaus von erneuerbaren Energiequellen und dem Errichten riesiger Speicherkapazitäten - wie etwa Pumpspeicherkraftwerken - benötigen die Stromnetze Gaskraftwerke zur Stabilisierung. Nur diese sind in der Lage ohne externe Energiezufuhr blitzschnell Schwankungen ausgleichen zu können.



Wenn aber Gas als Stromproduktionsquelle unverzichtbar ist, die Preise jedoch durch die Decke gehen (das war nicht immer so: Jahrzehntelang waren Gaskraftwerke die Energieerzeuger, die Preise nach unten stabilisierten) - und trotz relativ geringem Anteil an der Gesamtproduktion den Preis bestimmen, dann ist die Preisbildung am Markt dysfunktional.



Großabnehmer der Industrie beziehen ihre - meist lange im Voraus gesicherten Strom-Kontingente - auf Basis jener Futurepreise an der Europäischen Strombörse EEX, die für jedes teilnehmende Land ermittelt werden: Derzeit, zwangsläufig, zu ruinös hohen Preisen. Die Politik – von der EU-Kommission bis zur Bundesregierung – hat das Problem endlich erkannt und arbeitet an Modellen um die Marktmechanismen – über temporäre Eingriffe oder ein neues Marktdesign - wieder wirksam werden zu lassen. Diese Modelle sind derzeit in Diskussion: