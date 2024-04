Zum Jahresende waren in der Pierer Industrie-Gruppe insgesamt 11.040 Mitarbeiter beschäftigt, davon 6.184 in der PIERER Mobility-Gruppe und 4.373 in der Pankl AG-Gruppe. Insgesamt beschäftigte die Gruppe 7.029 Mitarbeiter in Österreich. Rund 1.800 Mitarbeiter, das sind 16 Prozent der gesamten Belegschaft, sind in der Forschung & Entwicklung tätig. 2023 betrug der Anteil der weiblichen Beschäftigten 25,5 Prozent.

Zuletzt haben die schlechten Nachrichten beim Seriensieger der Rallye Dakar nicht abgerissen. So hat Stefan Pierer laut Recherchen von "'Der Standard" und ORF rund um eine Lebensversicherung in Liechtenstein Millionen Euro an Steuern nachzahlen müssen. Ende des Vorjahres wurde bekannt, dass heuer bis zu 300 Stellen in Österreich abgebaut werden sollen. Im März wurde dann verlautbart dass noch 120 Forschungsjobs dazukommen sollen.