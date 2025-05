Die schwächelnde Konjunktur hat auch bei Bosch Österreich Spuren hinterlassen. Der Technologiekonzern verzeichnete im Jahr 2024 einen Umsatz von 1,25 Milliarden Euro, was einem Rückgang von 9,4 Prozent im Vergleich zu 2023 entspricht. Besonders betroffen waren die Bereiche "Mobility" und "Industrial Technology", wie Bosch-Österreich-Chef Helmut Weinwurm am Dienstag erklärte. Trotz der angespannten wirtschaftlichen Lage investierte das Unternehmen rund 200 Millionen Euro in Forschung und Entwicklung, was 16 Prozent des Jahresumsatzes entspricht.

