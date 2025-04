Beim deutschen Autozulieferer ZF Friedrichshafen, dem zweitgrößten der Branche, kursiert eine geheime Verschlusssache: Projekt „Verde“. Dutzende Führungskräfte mussten Verschwiegenheitsklauseln unterzeichnen, denn in Friedrichshafen laufen Vorbereitungen für eine weitreichende Umstrukturierung, die die gesamte Autozuliefererindustrie aufwirbeln könnte.

>>> ZF plant Werksschließungen - Zukunft zahlreicher Standorte ungewiss

Nach "Handelsblatt"-Informationen erwägt ZF die vollständige Ausgliederung der Sparte „Elektrifizierte Antriebstechnologien“ – intern als E-Division bekannt. Anders als der Name vermuten lässt, umfasst sie nicht nur elektrische Antriebe, sondern auch konventionelle und Plug-in-Hybrid-Technologien. Die Pläne gehen inzwischen deutlich weiter als noch vor einem halben Jahr angekündigt, als lediglich technologische Partnerschaften geprüft werden sollten.