Automobilzulieferer : Reaktion auf Verluste in Milliardenhöhe: ZF Friedrichshafen führt kürzere Arbeitszeiten ein

Der Automobilzulieferer ZF Friedrichshafen führt ab Mai eine deutliche Arbeitszeitverkürzung ein – als Reaktion auf einen Verlust von über einer Milliarde Euro. Rund 2.800 Beschäftigte am Hauptstandort sind betroffen. Mit dieser Maßnahme will der Konzern Kosten senken und Arbeitsplätze sichern, während er sich in einem tiefgreifenden Transformationsprozess befindet.