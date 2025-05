Die Division Steyr Assembly bildet das Herzstück der Fahrzeugproduktion bei Steyr Automotive. Mit mehr als 100 Jahren Erfahrung im Nutzfahrzeugbau und einer hochmodernen Infrastruktur bietet Steyr Assembly maßgeschneiderte Fertigungslösungen für etablierte Hersteller und innovative Start-ups.

Steyr Assembly fertigt seit 2022 für den schwedischen Elektro-Lkw-Hersteller Volta Trucks. Montiert werden in Steyr vollelektrische 16- und 18-Tonner, die speziell für den innerstädtischen Lieferverkehr konzipiert wurden. Bereits ein Jahr nach Vertragsunterzeichnung startete die Produktion – doch sie geriet schnell ins Stocken: Nach der Insolvenz von Volta Trucks im Herbst 2023 war die Zukunft des Auftragswerks zunächst unsicher. Anfang 2024 folgte jedoch die Entwarnung: Steyr Automotive bleibt Produktionspartner, allerdings mit deutlich reduzierter Stückzahl. Im ersten Schritt 2024 wurde ein Los von 30 Fahrzeugen für Praxistests gefertigt. Derzeit entsteht eine weitere Charge von 20 Fahrzeugen, die 2025 ausgeliefert werden soll. Nach der Auswertung der Testergebnisse und finalen Anpassungen ist für 2026 der Beginn einer kontinuierlichen Serienproduktion geplant. Langfristig peilt Steyr eine Fertigung von 500 bis 2.000 Fahrzeugen jährlich an. So lautete zumindest der Plan: Am 30. April 2025 gab Volta Trucks seine erneute Insolvenz bekannt, momentan ist unklar wie die Zukunft des Lkw-Herstellers aussieht und damit auch, ob es noch eine Zusammenarbeit mit Steyr Automotive geben wird.

Darüber hinaus produziert Steyr Assembly Mitnahmestapler für den Kran- und Hebetechnikspezialisten Palfinger. Diese sogenannten Truck Mounted Forklifts (TMF) werden direkt am Heck von Lkw oder Anhängern mitgeführt und kommen bei der Be- und Entladung zum Einsatz. Steyr Automotive fertigt die Mitnahmestapler einbaufertig, sodass sie nach der Montage sofort einsatzbereit sind und lediglich am Trägerfahrzeug angebracht werden müssen. Seit 2024 wird der neue Palfinger F3 151 in mehreren Varianten produziert, speziell für den nordamerikanischen Markt. Je nach Marktnachfrage werden aktuell zwischen 500 und 1.000 Mitnahmestapler pro Jahr gefertigt. Bis 2027 ist eine jährliche Montage von etwa 1.700 Stück geplant.

Lange Zeit montierte Steyr Assembly auch Kabinenvarianten und leichte bis mittlere Lkw-Serien für MAN Truck & Bus. Diese Fertigung wurde jedoch nach der Übernahme des Werks durch Siegfried Wolf schrittweise eingestellt, da MAN die Produktion an eigene Standorte verlagerte. Um Produktionsengpässe bei MAN auszugleichen, wurde die Zusammenarbeit bis 2023 fortgesetzt. Die Produktion der letzten MAN-Lkw der Baureihen MAN-TGL und MAN-TGM endete im Frühjahr 2023. Steyr Assembly zeichnet heute für etwa 15 Prozent des Gesamtumsatzes des Unternehmens verantwortlich.