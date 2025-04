Bis zum 23. Mai hat der Motorradhersteller noch Zeit, einen Investor oder Kreditgeber zu finden. Bis dahin muss die Gläubigerquote von 30 Prozent aufgebracht werden.

Wie man das Geld in wenigen Wochen auftreiben will? Im Ausmaß von bis zu 500 Millionen Euro sollen Aktien der KTM AG verpfändet werden. Dabei handle es sich um “ein normales Vorgehen in einer schwierigen Situation”, so Hans Lang, Kommunikationschef der Pierer Mobility gegenüber dem Industriemagazin. Der entsprechende Beschluss wurde am vergangenen Freitag auf der außerordentlichen Hauptversammlung abgesegnet.

Lang bestätigt, dass geplant sei, die verpfändeten Aktien als Sicherheit für einen Kredit zu nutzen, mit dem die Gläubigerquote erfüllt werden soll - sofern nicht doch noch ein Investor einspringt. Ziel sei es „das Vertrauen potenzieller Investoren zu stärken.“ Die ursprünglich angestrebten 150 Millionen Euro aus dem Aktienverkauf hätten dem Unternehmen finanziellen Spielraum für die mittelfristige Planung verschafft – dieser Weg ist nun versperrt. Man arbeite mit Hochdruck daran, die entstandene Finanzierungslücke zu schließen. Im Kern bedeutet das: Pierer Mobility setzt Aktien des Tochterunternehmens KTM ein – also Anteile an der wichtigsten Gesellschaft der Gruppe, zu der auch große Teile der Produktion gehören - um notfalls mittels Kredit die Gläubiger zu bedienen. Trotz dieses Schritts sei man weiterhin in intensiven Gesprächen mit möglichen Investoren, so Lang – Details dazu wollte er jedoch nicht nennen.

