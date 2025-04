Damit erhöht sich der Druck, einen Tag vor der außerordentlichen Hauptversammlung, auf KTM ein weiteres Mal: Dienstag Abend wurde bekannt gegeben, dass zwei zentrale Punkte auf der Hauptversammlung nun doch nicht zur Abstimmung kommen. So sollte eine Kapitalerhöhung in Höhe jener 200 Millionen Euro beschlossen werden, die Bajaj zwischen Februar und April zugeschossen hatte. Weitere 150 Millionen hätten durch die Ausgabe neuer Aktien beschafft werden sollen - unter Gewährung der gesetzlichen Bezugsrechte. Das heißt, auch Streubesitz-Aktionäre hätten sich daran beteiligen können. Während die 200 Millionen Euro von Bajaj schon geflossen sind, fehlen die für die Sanierung dringend benötigten Millionen aus dem Aktienverkauf – und ein alternativer Finanzierungsweg muss her.

>>> VW verlagert Entwicklung von Elektroautos nach China

Laut Pierer Mobility befinde sich das Unternehmen "in der Finalisierungsphase der Verhandlungen mit Eigen- bzw. Fremdkapitalinvestoren". Der entsprechende Prozess sei also noch im Laufen - wo genau die 150 Millionen Euro herkommen sollen ist unklar, auf Nachfrage will das Unternehmen den Verhandlungsstand nicht näher kommentieren.