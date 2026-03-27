BMW, Mercedes, Volkswagen in der Krise : BMW, Mercedes und VW verlieren Milliarden – Europas Markt wird zum letzten Halt

27.03.2026
Lesezeit: ca. 7 Minuten
Die Gewinne brechen ein, China und die USA werden zum Problem – jetzt soll Europa BMW, Mercedes und VW stützen. Welche Folgen das für die Branche hat und warum ein Konzern deutlich robuster wirkt als die Rivalen.

Inhalt

BMW Mercedes VW Autokrise 2026

Autos vor einem Werk in Europa: Für BMW, Mercedes-Benz und Volkswagen wird der Heimatmarkt in der Krise wieder zum entscheidenden Stabilitätsanker.

- © Industriemagazin (KI-generiert)

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Erstveröffentlichung
27.03.2026
Letzte Aktualisierung
27.03.2026
Tom Arnold