Die Krise der deutschen Autoindustrie spiegelt sich inzwischen deutlich in den Bilanzen wider. BMW, Mercedes-Benz und der Volkswagen-Konzern haben 2025 zusammen nur noch 24,9 Milliarden Euro Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) erzielt. Das sind knapp 44 Prozent weniger als im Vorjahr und zugleich der niedrigste gemeinsame Wert seit 2020, als die Coronapandemie die Nachfrage einbrechen ließ. Grundlage dafür sind Berechnungen des Handelsblatts auf Basis der aktuellen Geschäftsberichte.

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Der Rückgang ist Ausdruck einer doppelten Belastung: Außenpolitische Risiken und strukturelle Schwächen treffen die Hersteller gleichzeitig. Die Unternehmen leiden unter US-Zöllen, dem aggressiven Preiswettbewerb in China, einer insgesamt verhaltenen Nachfrage in wichtigen Märkten und dem teuren, unsicheren Umbau vom Verbrenner zum Elektroantrieb. Hinzu kommt, dass deutsche Hersteller die Dynamik chinesischer Wettbewerber im Elektrosegment über Jahre unterschätzt haben. Nach den Berechnungen des Handelsblatts sackte die gemeinsame Marge der drei Konzerne 2025 auf nur noch 4,2 Prozent ab, nach 7,2 Prozent im Vorjahr.