Seit dem Rückzug des jahrzehntelang übermächtigen Ferdinand Piëch hielt sich die österreichische Eigentümerfamilie von Volkswagen weitgehend im Hintergrund. Sie murrte, intervenierte punktuell – und überließ das Steuer ihren Vertrauensmanagern.

Das ändert sich jetzt. Aus Sorge um ihr Milliardenvermögen erhöhen die bislang diskreten Grantler aus Salzburg den Druck: auf Betriebsrat und Niedersachsen, vor allem aber auf Konzernchef Oliver Blume. Er soll Volkswagen radikal umbauen und möglichst wenig nachgeben.

Bei Volkswagen folgen die schlechten Nachrichten derzeit in Serie. Neun Betriebsversammlungen in sieben Tagen führen Blume durch jene Werke, die von seinem Umbau besonders betroffen sind: Wolfsburg, Braunschweig, Emden, Zwickau – und zum Schluss Hannover, einen der Standorte mit besonders unsicherer Zukunft.

Blume muss erklären, warum aus Europas größtem Autobauer ein kleinerer, einfacherer und profitablerer Konzern werden soll. Im Raum stehen bis zu 120.000 Arbeitsplätze, vier Werke und eine womöglich halbierte Modellpalette.