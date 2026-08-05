Wie schlecht ist es tatsächlich um die deutsche Automobilindustrie bestellt? Die Antwort fällt weniger eindeutig aus, als manche Krisenmeldung vermuten lässt. Die Branche steht weder unmittelbar vor dem Zusammenbruch noch handelt es sich lediglich um eine vorübergehende Absatzdelle. Vielmehr erlebt sie eine tiefgreifende Strukturkrise: Die Hersteller bleiben überwiegend profitabel, müssen aber gleichzeitig Kosten senken, Produktionskapazitäten anpassen und Milliarden in Elektroantriebe, Software, Batterietechnik und neue Modelle investieren.

Die wirtschaftliche Bedeutung der Branche bleibt enorm. Im Jahresdurchschnitt 2025 arbeiteten nach Daten des Statistischen Bundesamtes rund 732.000 Menschen in Deutschland direkt in der Automobilindustrie. Das waren 5,3 Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Ende des dritten Quartals 2025 lag die Beschäftigtenzahl bei etwa 721.400 und damit um 48.700 unter dem Vorjahreswert. Handel, Werkstätten, Logistik und weitere Dienstleistungen sind in diesen Zahlen noch nicht vollständig enthalten. Besonders stark betroffen waren die Zulieferbetriebe.