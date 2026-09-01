Wenn außergewöhnliche Ereignisse – die berühmten „Black Swan Events“ – fast zum Normalfall werden: Was bedeutet das für Unternehmen? Müssen sie den Fokus auf Effizienz durch einen Fokus auf Sicherheit ersetzen?

Pötsch: Der Fokus muss heute auf beidem liegen: Effizienz und Sicherheit. Potenzielle Engpässe sind zur neuen Normalität geworden. Geopolitische Spannungen, Marktverwerfungen und Materialknappheiten gehören inzwischen zum Alltag. Statt dauerhaft im Krisenmodus zu agieren, müssen diese Ereignisse gezielt als Lerngelegenheiten genutzt werden, um die strukturelle Anpassungsfähigkeit, und damit die Sicherheit, zu erhöhen. Der Halbleitermangel ist dafür ein gutes Beispiel: Er hat zu neuen Standards sowie zu gemeinsamen Prozessen mit den Partnerunternehmen geführt, die das Gesamtsystem widerstandsfähiger gemacht haben. Die Anpassung von Systemen zur Sicherstellung einer stabilen Versorgung bedeutet jedoch nicht, dass Effizienz in den Hintergrund tritt. Im Gegenteil: Das Ziel muss es bleiben, Kunden den größtmöglichen Mehrwert für ihr Geld zu bieten. Effizienz in der Beschaffung heißt heute nicht mehr ausschließlich Preisverhandlungen mit Lieferanten zu führen, sondern bedeutet vielmehr ein enges Zusammenspiel innerhalb des Unternehmens und mit externen Partnern, um Lösungen zu entwickeln, die für alle Seiten effizient und sinnvoll sind.

>>> Volkswagen: Die nervösen Erben von Porsche und Piëch greifen ein

Lange galt die globale Vernetzung von Lieferketten als Garant für Profitabilität; heute wird sie zunehmend als Verwundbarkeit wahrgenommen. Was ist aus Ihrer Sicht die größere Bedrohung: Geopolitik, ein Systemwandel hin zu Machtpolitik oder übermäßige Regulierung?

Pötsch: Es ist eine Kombination aus all diesen Faktoren. Geopolitische Unsicherheiten stellen globale Industrien vor erhebliche Herausforderungen. Regelbasierter Handel, offene Märkte und stabile Beziehungen bleiben jedoch entscheidend für wettbewerbsfähige Lieferketten in der Automobilindustrie. Im Volkswagen Konzern begegnen wir diesen geopolitischen Entwicklungen, indem wir unsere Position in allen wichtigen globalen Märkten weiter stärken, die sowohl für Wachstum als auch für die Absicherung der Lieferketten relevant sind – insbesondere in China, den USA und Europa. Wir unterstützen konsequent Local for Local Strategien, unter anderem durch ein proaktives Monitoring der Märkte gemeinsam mit bestehenden und neuen lokalen Partnern sowie durch eine weitere Lokalisierung der Lieferketten. Dieser Ansatz berücksichtigt regionale Kundenanforderungen ebenso wie geopolitische und regulatorische Unsicherheiten und stärkt damit unsere Resilienz insgesamt.