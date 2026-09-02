Die Tücken vorschneller Investitionsentscheidungen hat Miedreich damit am eigenen Leib erfahren. Für den Job als ZF-Sanierer macht ihn das durchaus geeignet. Denn bei ZF geht es nicht um eine einzelne Fehlentscheidung. Der Konzern hat sich mit den milliardenschweren Übernahmen von TRW und Wabco stark vergrößert und verschuldet und zugleich viel Geld in elektrische Antriebe und neue Technologien gesteckt.

Nun treffen hohe Finanzierungslasten und Vorleistungen auf schwache Fahrzeugmärkte, geringere Abrufe der Hersteller und starken Preisdruck. Miedreich muss deshalb nicht nur sparen, sondern einen über Jahre auf Wachstum gebauten Konzern wieder unter Kontrolle bringen. Knapp 39 Milliarden Euro Umsatz machte ZF im Vorjahr, rund 150.000 Menschen beschäftigt der Konzern weltweit – davon rund ein Drittel in Deutschland. Die Nettoschulden liegen in der Größenordnung von zehn Milliarden Euro.

Noch mehr Umsatz und noch mehr Projekte sollen diese Schieflage nicht korrigieren. Bis 2028 soll ZF nicht mehr wachsen, sondern schrumpfen, um profitabler zu werden. Miedreich formuliert den Kurs so: „Bei ZF gilt jetzt: Performance und Profitabilität geht vor Umsatz und Größe.“ Das Ziel: Der Umsatz soll auf 35 Milliarden Euro sinken, die Marge aber auf 6 bis 7 Prozent steigen.

Wie radikal dieser Umbau werden soll, zeigt eine weitere Zahl. Heute hängen rund 70 Prozent der ZF-Umsätze am Pkw. Bei knapp 39 Milliarden Euro Konzernumsatz entspricht das grob 27 Milliarden Euro. Bis 2028 soll der Pkw-Anteil unter 50 Prozent fallen – bei einem geplanten Gesamtumsatz von nur noch 35 Milliarden Euro.