ZF Autozulieferer Umbau : ZF: Der Autozulieferer, der kleiner werden muss, um stärker zu werden

02.09.2026
Lesezeit: ca. 5 Minuten
ZF war lange auf Wachstum programmiert. Jetzt soll Mathias Miedreich den verschuldeten Autozulieferer kleiner machen, um ihn profitabler zu machen. Der Umbau trifft das Pkw-Geschäft, die E-Antriebe – und einen mächtigen Betriebsrat.
ZF Friedrichshafen AG Produktion Zulieferer

ZF-Chef Mathias Miedreich muss den Autozulieferer kleiner, profitabler und unabhängiger vom Pkw-Geschäft machen – ein Umbau mit Milliardenwirkung.

- © ZF Friedrichshafen AG

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Erstveröffentlichung
02.09.2026
Letzte Aktualisierung
02.09.2026
Rudolf Loidl