Lieferketten Resilienz Geopolitik : „Lineares Denken scheitert“: Die neue Realität der Lieferketten

18.05.2026
Lesezeit: ca. 4 Minuten
Jahrzehntelang optimierten Unternehmen ihre Lieferketten auf Effizienz. Heute ist diese Stabilität laut VW-Aufsichtsrat Hans Dieter Pötsch endgültig vorbei. Warum Resilienz, Diversifizierung und lokale Netzwerke über die Wettbewerbsfähigkeit entscheiden.
Hans-Dieter Pötsch
© Volkswagen AG

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Erstveröffentlichung
18.05.2026
Letzte Aktualisierung
18.05.2026
Piotr Dobrowolski