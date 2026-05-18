Re:think: Als langjähriger Manager in der Automobilindustrie haben Sie viele einschneidende Wendepunkte erlebt – von der Finanzkrise über die COVID 19 Pandemie bis hin zur Lieferkettenkrise und geopolitischen Verwerfungen. Was haben Sie aus diesen Erfahrungen über Resilienz gelernt – auch auf persönlicher Ebene?

Hans Dieter Pötsch Resilienz wird häufig als Stehaufmännchen-Kompetenz bezeichnet. Es ist heutzutage aber viel mehr. Die vergangenen Krisen haben gezeigt, dass lineares Denken in einer nichtlinearen Welt scheitert. In der Automobilindustrie waren wir lange darauf trainiert, in stabilen Systemen zu optimieren. Diese Stabilität ist verschwunden, es gibt sie so nicht mehr. Persönlich habe ich gelernt, dass Resilienz stark mit Entscheidungsfähigkeit unter Unsicherheit verknüpft ist. Es geht nicht darum, die perfekte Information abzuwarten, sondern handlungsfähig zu bleiben. Gleichzeitig braucht es mentale Flexibilität: die Fähigkeit, Annahmen schnell zu hinterfragen und auch liebgewonnene Strategien loszulassen. Organisationen spiegeln dabei immer das Mindset ihrer Führung wider – wer selbst starr ist, wird keine resiliente Organisation führen.

Wenn außergewöhnliche Ereignisse – die berühmten „Black Swan Events“ – fast zum Normalfall werden: Was bedeutet das für Unternehmen? Müssen sie den Fokus auf Effizienz durch einen Fokus auf Sicherheit ersetzen?

Pötsch Der Fokus muss heute auf beidem liegen: Effizienz und Sicherheit. Potenzielle Engpässe sind zur neuen Normalität geworden. Geopolitische Spannungen, Marktverwerfungen und Materialknappheiten gehören inzwischen zum Alltag. Statt dauerhaft im Krisenmodus zu agieren, müssen diese Ereignisse gezielt als Lerngelegenheiten genutzt werden, um die strukturelle Anpassungsfähigkeit, und damit die Sicherheit, zu erhöhen. Der Halbleitermangel ist dafür ein gutes Beispiel: Er hat zu neuen Standards sowie zu gemeinsamen Prozessen mit den Partnerunternehmen geführt, die das Gesamtsystem widerstandsfähiger gemacht haben. Die Anpassung von Systemen zur Sicherstellung einer stabilen Versorgung bedeutet jedoch nicht, dass Effizienz in den Hintergrund tritt. Im Gegenteil: Das Ziel muss es bleiben, Kunden den größtmöglichen Mehrwert für ihr Geld zu bieten. Effizienz in der Beschaffung heißt heute nicht mehr ausschließlich Preisverhandlungen mit Lieferanten zu führen, sondern bedeutet vielmehr ein enges Zusammenspiel innerhalb des Unternehmens und mit externen Partnern, um Lösungen zu entwickeln, die für alle Seiten effizient und sinnvoll sind.