Volkswagen-Zukunft in China : Volkswagen: Historische Machtverschiebung – China übernimmt das Steuer

19.02.2026
Lesezeit: ca. 8 Minuten
Volkswagen verliert in China dramatisch an Boden – und startet eine radikale Gegenoffensive. In Hefei entsteht ein Machtzentrum mit eigener Plattform, eigener Software und völlig neuen Entscheidungswegen. Der ID. Unyx 07 markiert den Bruch mit Wolfsburg. Wird China zum Retter des Konzerns – oder zur größten Bewährungsprobe seiner Geschichte?

Inhalt

Vw china produktion auto autoproduktion foshan china

Volkswagen-Produktion in China: In Hefei setzt der Konzern auf Tempo, lokale Entwicklung und neue Plattformen.

- © Volkswagen

Aktive Mitgliedschaft erforderlich

Das WEKA PRIME Digital-Jahresabo gewährt Ihnen exklusive Vorteile. Jetzt WEKA PRIME Mitglied werden!

Mockup von Multi-Channel Devices
Sie möchten diesen PRIME Artikel lesen?
Jetzt PRIME Kunde werden und gleich lesen ab € 1,00
Erstveröffentlichung
19.02.2026
Letzte Aktualisierung
19.02.2026
Dominique Otto