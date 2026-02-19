Hefei, Ostchina, Provinz Anhui. Eine Stadt, die noch vor wenigen Jahrzehnten als strukturschwach galt, ist heute eines der wichtigsten Technologie- und Autozentren Chinas. Wo einst Reisfelder dominierten, wachsen heute Forschungslabore, Entwicklungszentren und Fabrikhallen in den Himmel. Chinesische Medien sprechen bereits vom „Wolfsburg des Ostens“.

Seit 2017 ist hier auch Volkswagen präsent. Die Wolfsburger haben ihr einstiges Joint Venture mit JAC Motors nahezu vollständig übernommen – und aus einer einzelnen Fabrik einen integrierten Standort geformt: Entwicklung, Software, Strategie und Produktion an einem Ort. Was hier entsteht, ist mehr als ein weiteres Werk. Es ist der Versuch einer zweiten Geburt.

