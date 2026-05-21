Volkswagen kommt beim Abbau seiner Überkapazitäten in Deutschland offenbar schneller voran als erwartet. Doch der Umbau hat eine heikle offene Flanke: Während mehrere Werke bereits Produktionslinien verlieren, bleibt die Zukunft des Standorts Osnabrück ungeklärt. Nun rückt mit Xpeng ein chinesischer Elektroautohersteller als möglicher Interessent für europäische Produktionskapazitäten in den Fokus.

Nach Angaben von VW-Markenchef Thomas Schäfer ist der im Tarifkompromiss von Ende 2024 vereinbarte Kapazitätsabbau weitgehend umgesetzt. Offen bleibt vor allem die Zukunft des Werks Osnabrück, für das weiterhin nach einer Anschlusslösung gesucht wird.

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Ende 2024 hatten sich Volkswagen und die IG Metall nach einem zugespitzten Tarifkonflikt auf ein umfassendes Spar- und Restrukturierungspaket geeinigt. Werksschließungen und betriebsbedingte Kündigungen wurden dabei abgewendet. Gleichzeitig sieht die Vereinbarung vor, bis 2030 rund 35.000 Stellen abzubauen und die Produktionskapazität in Deutschland um mehr als 700.000 Fahrzeuge zu reduzieren. Ziel ist eine jährliche Entlastung der Arbeitskosten um rund 1,5 Milliarden Euro. Auch IG Metall und Betriebsrat betonen weiterhin, dass die deutschen Standorte auf Basis dieser Vereinbarung erhalten bleiben sollen.