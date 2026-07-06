Volkswagen Stellenabbau 100.000 Jobs : Volkswagen: Der Umbau, der das Machtzentrum Wolfsburg erschüttern könnte

06.07.2026
Lesezeit: ca. 7 Minuten
Volkswagen steht vor dem härtesten Umbau seit Jahrzehnten: Stellenabbau, mögliche Werksschließungen, Druck auf die VW Aktie und die E-Auto-Krise treffen ausgerechnet das Machtzentrum Wolfsburg. Doch der eigentliche Konflikt reicht tiefer – bis zum Volkswagen-Gesetz, zur IG Metall und zur Frage, wer den Autoriesen künftig wirklich steuert.
VW in der Krise dunkle Wolken über der VW-Zentrale

Volkswagen-Zentrale in Wolfsburg: Der mögliche Sparkurs trifft nicht nur Werke und Stellen, sondern das Machtgefüge des Konzerns.

- © Industriemagazin (KI-generiert)

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Erstveröffentlichung
06.07.2026
Letzte Aktualisierung
06.07.2026
Michael Vaccaro