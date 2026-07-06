Die Dimension ist dennoch historisch. Volkswagen hatte erst Ende 2024 mit IG Metall und Betriebsrat eine Vereinbarung geschlossen, die den Konzern wettbewerbsfähiger machen sollte. Damals wurde ein sozialverträglicher Abbau von mehr als 35.000 Stellen an deutschen Volkswagen-Standorten bis 2030 vereinbart. Zugleich sollen die technischen Produktionskapazitäten in Deutschland um 734.000 Einheiten reduziert werden. Die Vereinbarung sollte Kosten senken, Werke erhalten und der Kernmarke Volkswagen Pkw wieder mehr Renditekraft geben.

Nun aber geht es offenbar um mehr als eine weitere Sparrunde. Es geht um die Frage, ob Volkswagen seine schwerfällige Konzernstruktur überhaupt noch innerhalb der bisherigen Ordnung sanieren kann.

In Emden wird dieses Problem besonders sichtbar. Das Werk ist seit Ende 2024 auf Elektroautos spezialisiert, beschäftigt mehr als 7.700 Menschen und produzierte 2025 rund 147.000 Fahrzeuge. Damit blieb die Auslastung deutlich hinter den Erwartungen eines Standorts zurück, der für den Hochlauf der Elektromobilität umgebaut wurde. Schon 2025 berichtete der NDR, Volkswagen habe rund eine Milliarde Euro in den Umbau des Emder Werks investiert; zugleich mussten Beschäftigte wegen schwacher Nachfrage und Engpässen immer wieder mit gedrosselter Produktion leben.