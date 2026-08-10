Mercedes steht deshalb 2026 an einem bemerkenswerten Punkt. Finanziell ist der Konzern weit von einem Sanierungsfall entfernt. Ende 2025 verfügte das Industriegeschäft über 32,2 Milliarden Euro Nettoliquidität. Mercedes kann seine Transformation finanzieren. Aber der Spielraum ist kleiner geworden.
2025 sank der Konzernumsatz auf 132,2 Milliarden Euro. Das bereinigte EBIT fiel von 13,7 auf 8,2 Milliarden Euro. 2026 hat Mercedes seine Absatzprognose bereits angepasst: Wegen des schwierigen Marktumfelds insbesondere in China erwartet der Konzern bei den Pkw nun ein leichtes Minus gegenüber dem Vorjahr. Gleichzeitig wurde die Prognose für den Anteil elektrifizierter Fahrzeuge auf 23 bis 25 Prozent angehoben.
Genau darin steckt die ganze Ambivalenz der Ära Källenius. Die Elektroautos werden besser – nachdem die Elektrostrategie zurückgenommen wurde. Mercedes wird flexibler – nachdem Milliarden in spezialisierte Architekturen geflossen sind. Der Konzern öffnet sich für kleinere Modelle – nachdem er sich stärker auf Luxus konzentrieren wollte. Er setzt stärker auf China – ausgerechnet zu einem Zeitpunkt, an dem China zum schwierigsten großen Markt für deutsche Premiumhersteller geworden ist. Und während sich die strategischen Geschichten ändern, muss das Sparprogramm immer größere Teile der Rechnung auffangen.
Nun soll die größte Produktoffensive der Unternehmensgeschichte den Wendepunkt bringen. Mercedes plant bis Ende 2027 mehr als 40 neue oder überarbeitete Modelle. CLA, elektrischer GLC, elektrische C-Klasse, neue S-Klasse und weitere AMG-Modelle sollen Absatz und Profitabilität stabilisieren. Ola Källenius hat dafür noch Zeit. Sein aktueller Vertrag als Vorstandsvorsitzender läuft bis zum 21. Mai 2029.
Bis dahin muss sich zeigen, ob aus Mercedes’ neuer Flexibilität eine dauerhaft tragfähige Strategie entsteht – oder nur der nächste Kurswechsel. Vielleicht ist deshalb die Szene in Peking so passend. Källenius sitzt in einer S-Klasse, die mit chinesischer Hilfe gelernt hat, ihre Umgebung zu verstehen, verschiedene Wege abzuwägen und im richtigen Moment abzubiegen. Für Mercedes selbst wäre genau diese Fähigkeit derzeit mindestens ebenso wertvoll.