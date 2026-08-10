Peking, Februar 2026. Eine Mercedes S-Klasse fährt durch die chinesische Hauptstadt. Im Auto sitzen Bundeskanzler Friedrich Merz und Mercedes-Chef Ola Källenius. Doch eigentlich fahren die beiden nicht mit dem Auto. Das Auto fährt mit ihnen.

Die Limousine beschleunigt, bremst, lenkt und sucht sich weitgehend selbstständig ihren Weg. Das Assistenzsystem kann von einem Parkplatz aus durch dichten Stadtverkehr und über Schnellstraßen navigieren und am Ziel wieder beim Einparken helfen. Formal bleibt das System auf SAE-Level 2: Der Fahrer trägt weiterhin die Verantwortung. Praktisch demonstriert Mercedes damit aber Fähigkeiten, die für chinesische Autokäufer zunehmend zum Alltag gehören. Das Entscheidende an dieser S-Klasse ist deshalb nicht nur, was sie kann. Sondern woher ein Teil ihres technischen Gehirns stammt.