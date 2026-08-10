Mercedes Ola Källenius Strategie : Mercedes letzte Wette: Wie Ola Källenius den Stern aus der Spur brachte

10.08.2026
Lesezeit: ca. 10 Minuten
Erst Elektro um jeden Preis, dann Luxus um jeden Preis, jetzt Flexibilität um jeden Preis: Unter Ola Källenius hat Mercedes-Benz in wenigen Jahren mehrfach seine strategische Richtung verändert. Die nächste Wette soll ausgerechnet China retten – jenes Land, in dem die Probleme des Konzerns besonders deutlich werden.

Inhalt

Innenraum eines Mercedes-Benz mit Lenkrad, Stern-Logo und digitalem Cockpit

Mercedes setzt auf Luxus, Software und neue Assistenzsysteme – doch für Ola Källenius entscheidet sich die Zukunft des Sterns vor allem in China.

- © Mercedes Benz

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Erstveröffentlichung
10.08.2026
Letzte Aktualisierung
10.08.2026
Rudolf Loidl
Tom Arnold