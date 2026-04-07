VW Osnabrück: Werk, Rüstung, Iron Dome : Volkswagen Osnabrück prüft brisante Defence-Pläne für die Zeit nach dem Cabrio-Aus
400 Kilometer nordwestlich von Wolfsburg liegt ein Werk, an dem sich exemplarisch zeigt, wie tief der Umbau von Volkswagen inzwischen reicht: Osnabrück. Auf dem traditionsreichen Gelände arbeiten laut Volkswagen rund 2.300 Menschen. Gebaut werden dort derzeit das T-Roc Cabriolet sowie Fahrzeuge für Porsche; zugleich verweist der Konzern selbst darauf, dass das T-Roc Cabrio nur noch bis Mitte 2027 in Osnabrück produziert werden soll. Für die Zeit danach werde nach einer „anderen Nutzung des Standorts“ gesucht.
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Damit ist Osnabrück mehr als nur ein weiteres Werk im Produktionsnetz des Konzerns. Der Standort ist ein Testfall für die Frage, was Volkswagen mit Fabriken macht, deren klassische Auto-Zukunft unsicher geworden ist. In Osnabrück bündelt sich diese Unsicherheit besonders deutlich: ein hochflexibles Werk mit Erfahrung in Kleinserien, Cabrio-Kompetenz, technischer Entwicklung und einem breiten industriellen Zuschnitt – aber ohne bestätigtes Anschlussmodell für die Zeit nach 2027.
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Volkswagen schafft mit dem Group Defense Office eine brisante neue Einheit
In Wolfsburg ist diese Problemlage längst angekommen. Dort hat Volkswagen eine neue Einheit aufgebaut, das „Group Defense Office“. Dass diese Funktion konzernintern inzwischen institutionell verankert ist, belegen unter anderem eine Handelsblatt-Konferenzseite, auf der Antoin Abou-Haydar als „Head of Group Defense Office“ geführt wird, sowie Berichte der WirtschaftsWoche, wonach Volkswagen systematisch prüft, wo Produktions-Know-how des Konzerns für den Verteidigungssektor nutzbar werden könnte.
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Allein die Existenz dieses Büros markiert einen Strategiewechsel. Denn Volkswagen tastet sich damit nicht an ein Randthema heran, sondern an eine industriepolitische Grundsatzfrage: Kann ein Autobauer mit Überkapazitäten, Fertigungs-Know-how und standardisierten Prozessen Teile der europäischen Verteidigungsindustrie beliefern, ohne selbst zum Waffenhersteller zu werden? Genau an dieser Trennlinie bewegt sich derzeit die Debatte. Reuters berichtete in der vergangenen Woche, Volkswagen prüfe gemeinsam mit dem israelischen Rüstungskonzern Rafael Advanced Defence Systems eine mögliche Umnutzung des Werks Osnabrück für Komponenten des Luftverteidigungssystems Iron Dome. Zugleich habe Volkswagen klargemacht, dass der Konzern keine Waffenproduktion anstrebe.
Volkswagen prüft mit Iron Dome eine überraschende Zukunft für Osnabrück
Der Begriff Iron Dome steht dabei für ein System, das weltweit zu den bekanntesten Luftverteidigungslösungen zählt. Auf seiner offiziellen Website beschreibt Rafael Iron Dome als vielfach eingesetztes Luftverteidigungssystem mit einer Erfolgsquote von über 90 Prozent gegen abgefangene Bedrohungen; Raytheon verweist ergänzend darauf, dass das System kürzere Reichweiten wie Raketen, Artillerie und Mörser bekämpfen kann und über einen Mehrzweck-Starter verfügt. Sollte Volkswagen in dieses Umfeld einsteigen, ginge es nach bisheriger Berichtslage nicht um Raketen selbst, sondern um industrielle Komponenten, Trägerplattformen und Peripherie.
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Gerade darin liegt die strategische Logik für beide Seiten. Rafael bekäme in Deutschland Zugang zu einem etablierten Industriestandort mit erprobten Qualitätsprozessen, Fertigungsdisziplin und Lieferketten. Volkswagen wiederum könnte einem Werk, dessen zivile Auslastung nach 2027 offen ist, eine neue industrielle Rolle geben. Reuters zufolge waren frühere Überlegungen, Osnabrück an Rheinmetall zu verkaufen, nicht zustande gekommen; zugleich bestätigte Konzernchef Oliver Blume zuletzt laufende Gespräche mit verschiedenen Rüstungsunternehmen über eine Zukunftslösung für den Standort.
Volkswagen zeigt in Nürnberg erste konkrete Signale für Defence-Projekte
Dass der Konzern seine Möglichkeiten im Defence-Bereich nicht nur theoretisch abklopft, war Ende Februar in Nürnberg zu sehen. Auf der Fachmesse Enforce Tac tauchten zwei militärisch adaptierte Fahrzeuge auf Amarok- und Crafter-Basis auf, die unter dem Label D.E.S. Defence gezeigt wurden. Darüber berichteten unter anderem Stern, auto motor und sport und Defence Network. Die Fahrzeuge gelten nicht als offizielles Serienprogramm von Volkswagen, aber als bemerkenswerter Fingerzeig: In Osnabrück gibt es offenkundig Entwicklungs- und Fertigungsteams, die den Verteidigungsmarkt nicht mehr nur abstrakt betrachten, sondern konkrete Anwendungen durchspielen.
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Für Osnabrück wäre ein solcher Kurswechsel kein völliger Bruch mit der eigenen DNA, sondern eher eine Verschiebung des industriellen Schwerpunkts. Volkswagen beschreibt den Standort selbst als besonders stark in der Herstellung von Kleinserien. Hinzu kommen rund 500 Beschäftigte in der Technischen Entwicklung, die laut Konzern Fahrzeuge „vom ersten Konzept über die Simulation und Gesamtfahrzeugabsicherung bis hin zur Serienreife“ begleiten können. Diese Mischung aus Entwicklung, Werkzeugbau, Presswerk und flexibler Fahrzeugfertigung macht Osnabrück für Sonderprojekte interessanter als klassische Volumenwerke.
Volkswagen könnte in Osnabrück mehr als nur Fertigungskompetenz einbringen
Darin liegt auch die eigentliche Pointe der Debatte: Volkswagen muss in Osnabrück nicht plötzlich Rüstungsprodukte „erfinden“, sondern könnte industrielle Kernkompetenzen in einen anderen Sektor übersetzen. Standardisierung, modulare Fertigung, Zuliefersteuerung, Absicherung komplexer Prozesse, Qualität in Kleinserien – das alles sind Fähigkeiten, die im Automobilbau entstanden sind, aber nicht auf ihn beschränkt bleiben. Die Frage lautet deshalb weniger, ob Volkswagen Verteidigung „kann“, sondern ob der Konzern politisch, wirtschaftlich und kulturell bereit ist, solche Aufträge in relevantem Umfang anzunehmen. Die laufenden Gespräche mit Rüstungsunternehmen zeigen zumindest, dass diese Schwelle niedriger geworden ist.
Hinzu kommt ein zweiter Aspekt, der über reine Blech- und Montagekompetenz hinausweist: die Software- und Sensorikseite. Volkswagen hat in den vergangenen Jahren Milliarden in digitale Fahrzeugarchitekturen und Software investiert; Reuters berichtete erst am 27. März, dass die Software-Partnerschaft mit Rivian einen wichtigen Meilenstein erreicht habe und Teil eines bis zu 5,8 Milliarden Dollar schweren Pakets sei. Daraus folgt nicht automatisch ein militärischer Anwendungsfall. Aber es ist eine naheliegende industriepolitische Schlussfolgerung, dass Kompetenzen in Fahrerassistenz, Sensorfusion und Fahrzeugsoftware auch für unbemannte oder teilautonome Spezialfahrzeuge interessant werden könnten. Das ist eine Ableitung – keine bestätigte Produktplanung.
Cover-Geschichte im März:
Volkswagen steht durch den Umbau der Werke vor einer strategischen neuen Realität
Wie stark sich das Verteidigungsfeld technologisch wandelt, zeigt auch der Blick auf Akteure wie Helsing. Das Münchner Unternehmen stellte 2025 mit dem CA-1 Europa ein autonomes unbemanntes Kampfflugzeug vor; Helsing selbst beschreibt das System als KI-zentriert und für autonome Operationen in umkämpften Umgebungen ausgelegt. Für Volkswagen ist das kein Beleg für eine konkrete Kooperation. Es zeigt aber, in welche Richtung sich Verteidigungstechnik entwickelt: weg von rein mechanischen Plattformen, hin zu vernetzten, softwarelastigen Systemen. Genau deshalb reicht die Debatte um Osnabrück inzwischen weiter als bis zur Frage, welche Karosserie dort als Nächstes vom Band laufen könnte.
Der Druck auf den Konzern erklärt, warum diese Überlegungen gerade jetzt an Schärfe gewinnen. Im Dezember 2024 vereinbarte Volkswagen ein weitreichendes Maßnahmenpaket für seine deutschen Standorte. Offiziell hält der Konzern darin fest: Das T-Roc Cabrio läuft in Osnabrück bis Mitte 2027 aus; in Zwickau soll die Fahrzeugproduktion ab 2027 auf eine Linie fokussiert werden; in Dresden endet die Fahrzeugproduktion Ende 2025; in Wolfsburg werden ab 2027 statt vier nur noch zwei Montagelinien benötigt; Emden produziert weiter ID.4 und ID.7, während für Hannover Kostensenkungen vereinbart wurden, um die Zukunft der dortigen Produkte abzusichern.
Volkswagen macht Osnabrück zum brisanten Testfall für die Zukunft des Konzerns
Das ergibt das größere Bild: Osnabrück ist nicht einfach ein Einzelfall, sondern Teil einer strukturellen Neuordnung der deutschen VW-Industrie. Während der Konzern auf dem Papier an seinen Standorten festhält, verschiebt sich die eigentliche Zukunftsfrage von der Modellvergabe zur industriellen Funktion. Was früher nahezu selbstverständlich war – dass ein VW-Werk Autos baut und sonst nichts –, gilt so nicht mehr. In Dresden wird schon nach Alternativen außerhalb der klassischen Fahrzeugfertigung gesucht, in Zwickau nach neuen Geschäftsfeldern etwa im Bereich Kreislaufwirtschaft, in Osnabrück nun offenkundig auch im Defence-Sektor.
Noch ist keine Entscheidung gefallen. Die Gespräche mit Rafael sind bislang Berichtslage, keine verkündete Vereinbarung. Gesichert ist aber etwas anderes: Volkswagen prüft ernsthaft Verteidigungsprojekte als industrielle Option für Osnabrück; der Konzernchef spricht öffentlich über Kontakte zu Defence-Unternehmen; und mit dem Group Defense Office hat der Konzern für dieses Thema bereits eine eigene Struktur geschaffen. Aus einer hypothetischen Debatte ist damit eine strategische geworden.
Für Osnabrück ist das eine Zäsur. Für Volkswagen womöglich auch. Denn am Ende geht es nicht nur um die Zukunft eines Werks, sondern um die Frage, wie weit Europas größter Autobauer bereit ist, sein industrielles Selbstverständnis neu zu definieren. Der Satz, um den sich alles dreht, lautet nicht mehr nur: Welches Auto bauen wir als Nächstes? Sondern: Was ist ein Volkswagen-Werk in einer Zeit der Überkapazitäten, der Aufrüstung und des technologischen Umbruchs überhaupt noch?