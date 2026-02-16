Der Autobauer Volkswagen bereitet laut einem Bericht des „Manager Magazin“ ein neues konzernweites Sparprogramm vor. Demnach sollen die Kosten bis Ende 2028 um 20 Prozent gesenkt werden. Die Ankündigung sei Mitte Jänner vor den 120 obersten Führungskräften in Wolfsburg erfolgt. Konzernchef Oliver Blume und Finanzvorstand Arno Antlitz hätten die Pläne persönlich vorgestellt. Auch Werksschließungen könnten im Zuge der Maßnahmen zur Diskussion stehen. Eine offizielle Stellungnahme von Volkswagen lag zunächst nicht vor.

Hintergrund des Vorhabens sind wachsende Renditesorgen. Insbesondere die anhaltende Flaute auf dem chinesischen Markt, die US-Zollpolitik sowie ein zunehmend schwieriges Wettbewerbsumfeld setzen den Konzern unter Druck. Blume wurde mit den Worten zitiert: „Wir müssen die Gewinnschwelle senken.“ Das Sparziel von 20 Prozent sei „die Ambition“ und betreffe sämtliche Marken sowie alle Kostenarten. Insgesamt entspreche dies einem Volumen von rund 60 Milliarden Euro.