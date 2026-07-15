BYD-Produktion in Europa : BYD: Wie Europa den chinesischen Auto-Riesen ausbremst
Inhalt
- Szeged verzögert sich: EU-Zölle erhöhen den Druck auf BYD
- Warum BYD sein China-Modell in Europa nicht einfach kopieren kann
- BYD in Ungarn und Türkei: Zwei Werke, zwei offene Baustellen
- BYD sucht zweites Werk: Spanien rückt als Standort in den Fokus
- Chinas Autobauer greifen an: Chery, Leapmotor und SAIC setzen auf Europa
- BYD wächst in Europa – doch der Markt stellt neue Regeln auf
- Nicht nur BYD verändert Europa. Europa verändert BYD
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