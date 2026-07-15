BYD-Produktion in Europa : BYD: Wie Europa den chinesischen Auto-Riesen ausbremst

15.07.2026
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BYD gilt als Chinas stärkster Herausforderer für Volkswagen, Stellantis und Renault. Doch der Angriff auf Europas Elektroauto-Markt läuft nicht nach Plan: Das Werk in Ungarn verzögert sich, EU-Zölle erhöhen den Druck – und Europa zwingt den Auto-Riesen zum Umdenken.

Inhalt

Silberner BYD Seal auf einer blauen EU-Fahne mit gelben Sternen, aus erhöhter Perspektive dargestellt.

BYD will in Europa nicht nur Autos verkaufen, sondern auch produzieren. Doch das Schlüsselwerk im ungarischen Szeged verzögert sich – und zeigt, wie schwer sich Chinas E-Auto-Riese mit Europas Industrie-Regeln tut.

- © BYD (KI-generiert)

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Erstveröffentlichung
15.07.2026
Letzte Aktualisierung
15.07.2026
Michael Vaccaro