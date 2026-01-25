Die finanzielle Lage der deutschen Autobauer gibt wenig Anlass zur Hoffnung auf kurzfristige Erholung. Laut einer aktuellen Analyse der Unternehmensberatung EY verzeichnen BMW, Mercedes-Benz und der Volkswagen-Konzern aktuell ihre niedrigsten Gewinne seit 16 Jahren. Die Ursachen liegen in globalen Belastungen – darunter US-Zölle, eine anhaltende Marktschwäche in China und eine verhaltene Nachfrage in Europa. Doch kein anderes Autoland leidet so stark unter der angespannten Lage wie Deutschland.

Vor allem im Premiumsegment zeigen sich deutliche Schwächen. Trotz Milliardeninvestitionen gelingt es den deutschen Herstellern bislang nicht, ihre Elektroautos als konkurrenzfähige Alternative zu etablieren. Branchenexperten sehen die Industrie in einer tiefgreifenden Krise – ähnlich dramatisch wie nach dem Dieselskandal vor über einem Jahrzehnt, der die Unternehmen nicht nur finanziell, sondern auch in ihrer öffentlichen Wahrnehmung stark geschädigt hatte.

Die kommenden Jahre gelten als entscheidend für die Zukunftsfähigkeit der Branche. Beobachter sehen die deutsche Autoindustrie mitten in der größten Umbruchphase ihrer Geschichte. Ob die großen Hersteller als starke, unabhängige Unternehmen bestehen können, wird sich vermutlich innerhalb der nächsten drei bis fünf Jahre entscheiden.