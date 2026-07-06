Volkswagen Krise Zulieferer : VW und Österreich: Wie abhängig heimische Zulieferer wirklich von Wolfsburg sind
Der massive Gewinneinbruch bei Volkswagen hat auch eine österreichische Dimension. Rund 6.300 Arbeitsplätze im heimischen Automotive-Sektor sind laut einer Studie direkt mit Aufträgen des Volkswagen-Konzerns verbunden. 135 österreichische Unternehmen liefern an deutsche VW-Werke.
Lesetipp zu Volkswagen: Der Umbau, der das Machtzentrum Wolfsburg erschüttern könnte
Noch sind die unmittelbaren Folgen für die österreichische Zulieferindustrie begrenzt. In der Branche wird die Entwicklung jedoch deutlich angespannter beobachtet als noch im Frühjahr. Denn zahlreiche heimische Automotive-Unternehmen liefern Komponenten, Maschinen, Elektronik oder Automatisierungstechnik für den Konzern – und sind damit in unterschiedlichem Ausmaß von Aufträgen aus Wolfsburg abhängig.
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Volkswagen-Gewinn bricht ein: Warum der Autoriese unter Druck steht
Der Volkswagen-Konzern hat für das Geschäftsjahr 2025 einen deutlichen Rückgang seines Gewinns gemeldet. Das Konzernergebnis nach Steuern sank um rund 44 Prozent – von 12,4 Milliarden Euro auf 6,9 Milliarden Euro. Damit verzeichnete der Autobauer das schwächste Ergebnis seit der Dieselkrise im Jahr 2016.
Der Umsatz blieb hingegen nahezu stabil und lag bei rund 322 Milliarden Euro. Das operative Ergebnis fiel jedoch deutlich stärker aus: Es sank auf rund 8,9 Milliarden Euro, was einer operativen Marge von nur 2,8 Prozent entspricht. Für einen Konzern von der Größe Volkswagens ist dieses Renditeniveau deutlich zu niedrig, um dauerhaft wettbewerbsfähig zu bleiben.
Finanzchef Arno Antlitz machte mehrere Faktoren für das schwache Ergebnis verantwortlich: geopolitische Spannungen, neue Handelszölle, hohe Investitionen in den Konzernumbau sowie eine verschärfte Wettbewerbssituation auf dem globalen Automarkt. Besonders die Transformation hin zur Elektromobilität und steigende Kosten für neue Technologien belasten die Margen.
Hinzu kommen strukturelle Herausforderungen in wichtigen Absatzmärkten. In China – lange Zeit einer der wichtigsten Wachstumsmärkte für europäische Hersteller – wächst die Konkurrenz durch lokale Elektroautohersteller rapide. Gleichzeitig erhöhen politische Spannungen und Handelsbarrieren, etwa durch US-Zölle, die Kosten für exportierte Fahrzeuge.
VW-Stellenabbau: Warum der Sparkurs in Wolfsburg immer härter wird
Die Reaktion des Konzerns auf den Gewinneinbruch ist eindeutig: Volkswagen verschärft seinen Sparkurs. Bereits beschlossen ist ein deutlicher Stellenabbau in Deutschland. Mehr als 28.000 Stellen sollen bis 2030 wegfallen, rund 19.000 davon bereits bis Ende 2026.
Inzwischen gehen Medienberichte jedoch von noch deutlich tieferen Einschnitten aus. Demnach prüft Volkswagen eine umfassende Neuaufstellung, bei der weltweit bis zu 100.000 Arbeitsplätze betroffen sein könnten. Auch mögliche Schließungen oder tiefgreifende Veränderungen an mehreren deutschen Standorten stehen laut Berichten im Raum, darunter Hannover, Emden, Zwickau und Audi Neckarsulm.
Volkswagen selbst hat konkrete Zahlen zu diesen weitergehenden Plänen bislang nicht bestätigt. Der Konzern verweist darauf, dass ein Zukunftsplan in den zuständigen Gremien beraten werde. Klar ist aber: Der Druck auf Volkswagen ist seit Jahresbeginn weiter gestiegen.
Der Stellenabbau ist Teil eines umfassenden Restrukturierungsprogramms, mit dem der Konzern seine Kostenstruktur verbessern und langfristig wieder profitabler werden will. Parallel dazu arbeitet Volkswagen an neuen Produktstrategien. Dazu gehören Investitionen in Elektromobilität, Softwareentwicklung und neue Plattformen. In China plant der Konzern zahlreiche neue elektrifizierte Modelle, um Marktanteile gegenüber lokalen Herstellern zurückzugewinnen.
Trotz der Kostensenkungen will Volkswagen weiterhin massiv investieren. Ziel ist es, die operative Rendite bis zum Ende des Jahrzehnts deutlich zu steigern und damit wieder näher an die Profitabilität großer internationaler Wettbewerber heranzukommen.
Österreichs Autozulieferer unter Druck: Warum Volkswagen zum Risikofaktor wird
Während der Konzern selbst unter Druck steht, ist die Lage in der österreichischen Zulieferindustrie differenziert. Im Frühjahr sahen Vertreter des Automobilclusters von Business Upper Austria noch keinen unmittelbaren Grund zur Sorge. Rudolf Mark, Sprecher des Clusters, betonte damals gegenüber dem ORF Oberösterreich, dass Volkswagen vor allem seine „Hausaufgaben“ erledige, um die Profitabilität zu steigern und langfristig neue, wettbewerbsfähige Fahrzeugmodelle zu entwickeln.
Diese Einschätzung gilt im Kern weiterhin: Eine unmittelbare Krise allein durch Volkswagen ist bei Österreichs Zulieferern bislang nicht ausgebrochen. Viele Unternehmen arbeiten nicht nur für VW, sondern auch für andere europäische Hersteller und sind dadurch breiter aufgestellt. Zudem sind langfristige Lieferverträge in der Automobilindustrie üblich, wodurch kurzfristige Marktschwankungen abgefedert werden können.
Gleichzeitig hat sich die Gesamtlage der Branche seit dem Frühjahr verschärft. Österreichische Autozulieferer kämpfen mit rückläufigen Abrufen, schwacher Planungssicherheit, hohem Kostendruck und der schwierigen Umstellung auf Elektromobilität. Die Krise bei Volkswagen ist damit nicht der einzige Belastungsfaktor, sie verstärkt aber die Unsicherheit in einer ohnehin angespannten Branche.
Cover-Geschichte im März:
6.300 Jobs in Österreich: So stark hängen heimische Zulieferer an VW
Die wirtschaftliche Verflechtung zwischen Volkswagen und der österreichischen Industrie ist beträchtlich. Laut einer Studie von ASCII, dem Logistikum der FH Oberösterreich und dem Complexity Science Hub liefern 135 österreichische Unternehmen direkt an deutsche Werke des Volkswagen-Konzerns.
Insgesamt sind rund 6.300 Arbeitsplätze in Österreich direkt mit Geschäftsbeziehungen zu deutschen VW-Werken verbunden. Die Forscher weisen allerdings darauf hin, dass es sich um eine Schätzung handelt. Je nach Berechnung liegt die mögliche Bandbreite zwischen rund 3.600 und 10.900 Jobs.
Besonders stark betroffen wären Unternehmen in den Automobilclustern Oberösterreich und Steiermark, die eng in die europäischen Lieferketten der Autoindustrie eingebunden sind.
Dabei handelt es sich vor allem um Unternehmen aus den Bereichen:
- Komponentenfertigung
- Maschinenbau
- Elektronik
- Metallverarbeitung
- Automatisierungstechnik
Viele dieser Firmen sind hoch spezialisierte Zulieferer, die einzelne Komponenten oder Produktionsanlagen für Fahrzeugwerke liefern. Die Auswirkungen möglicher Produktionskürzungen bei Volkswagen würden daher nicht alle Zulieferer gleichermaßen treffen. Entscheidend ist, wie stark ein einzelnes Unternehmen tatsächlich von VW-Aufträgen abhängig ist und ob es alternative Kunden oder Geschäftsfelder hat.
Volkswagen, China und E-Autos: Warum Europas Autoindustrie kämpft
Die starke Verbindung zu deutschen Herstellern ist kein Zufall. Österreichs Automobilindustrie ist stark exportorientiert. Ein großer Teil der Produktion geht nach Deutschland oder ist in deutsche Lieferketten eingebunden.
Deutschland ist damit der wichtigste Absatzmarkt für viele österreichische Automotive-Unternehmen. Diese enge Vernetzung hat Vorteile – etwa stabile Absatzmärkte, langfristige Partnerschaften und hohe Spezialisierung. Gleichzeitig erhöht sie aber auch die Anfälligkeit gegenüber Krisen bei großen Herstellern.
Elektromobilität verändert die Zulieferkette: Wer jetzt unter Druck gerät
Der Gewinneinbruch bei Volkswagen ist deshalb nicht nur ein kurzfristiges Problem eines einzelnen Konzerns. Vielmehr steht die gesamte europäische Automobilindustrie vor einem tiefgreifenden Wandel.
Drei Entwicklungen prägen derzeit die Branche besonders stark:
1. Elektromobilität
Der Übergang vom Verbrennungsmotor zum Elektroantrieb verändert die Wertschöpfungsketten. Elektroautos benötigen weniger mechanische Komponenten, dafür aber mehr Software, Elektronik, Batterietechnologie und neue Produktionsanlagen.
Für klassische Zulieferer kann das zum Problem werden, wenn ihr Geschäftsmodell stark auf Verbrennerkomponenten ausgerichtet ist. Gleichzeitig entstehen neue Chancen für Unternehmen, die in Elektronik, Automatisierung, Leichtbau oder Fertigungstechnologie stark sind.
2. Neue Wettbewerber
Vor allem chinesische Hersteller drängen mit günstigen Elektrofahrzeugen auf den Weltmarkt. In China verlieren europäische Hersteller zunehmend Marktanteile. Auch in Europa nimmt der Wettbewerb durch asiatische Anbieter zu.
Für Volkswagen bedeutet das: Der Konzern muss schneller, günstiger und technologisch wettbewerbsfähiger werden. Für Zulieferer bedeutet es: Der Preisdruck in der gesamten Lieferkette steigt.
3. Digitalisierung und Software
Software wird zu einem zentralen Wettbewerbsfaktor. Funktionen wie autonomes Fahren, digitale Dienste, vernetzte Fahrzeuge und datenbasierte Geschäftsmodelle verändern die Anforderungen an Hersteller und Zulieferer.
Für viele klassische Zulieferbetriebe bedeutet diese Transformation eine grundlegende strategische Herausforderung. Wer bisher vor allem mechanische Komponenten geliefert hat, muss sich zunehmend mit Elektronik, Sensorik, Softwareintegration und neuen Produktionsprozessen auseinandersetzen.
E-Auto-Boom als Chance: Wo Österreichs Zulieferer profitieren können
Trotz der Unsicherheiten sehen Experten auch Chancen für österreichische Unternehmen. Gerade im Bereich hochspezialisierter Komponenten, Produktionsanlagen und Automatisierungstechnologien verfügen viele heimische Firmen über eine starke Position.
Österreichische Zulieferer sind häufig technologisch führend in Bereichen wie:
- Leichtbau und Metallverarbeitung
- Fertigungstechnologie
- industrielle Automatisierung
- Elektronik und Sensorik
- Spezialmaschinen für die Fahrzeugproduktion
Gerade in der Umstellung auf Elektromobilität werden neue Produktionsanlagen und Technologien benötigt – ein Feld, auf dem viele österreichische Unternehmen international gefragt sind.
Zugleich zeigt die aktuelle Lage aber auch, wie wichtig Diversifizierung wird. Unternehmen, die stark von einzelnen Herstellern oder einzelnen Technologien abhängig sind, geraten schneller unter Druck. Zulieferer, die mehrere Kunden, mehrere Regionen oder zusätzliche Geschäftsfelder bedienen, sind widerstandsfähiger.
VW-Krise in Österreich: Noch keine Panik, aber die Risiken steigen
Kurzfristig löst der Gewinneinbruch bei Volkswagen keine unmittelbare Krise für die österreichische Zulieferindustrie aus. Viele Unternehmen sind breiter aufgestellt, und die bestehenden Lieferbeziehungen laufen nicht von heute auf morgen aus.
Langfristig bleibt die Situation jedoch komplex. Sollte Volkswagen seine Produktion in Europa stärker reduzieren, Werke schließen oder den Sparkurs weiter verschärfen, könnten sich die Auswirkungen auch auf Zulieferbetriebe in Österreich ausweiten.
Besonders kritisch wäre eine Kombination aus mehreren Faktoren: sinkende Produktionszahlen in Europa, stärkerer Preisdruck, verzögerte Investitionen in neue Modelle und ein beschleunigter Umbau der Wertschöpfungsketten. Genau diese Entwicklung beobachten viele Zulieferer derzeit mit zunehmender Sorge.
Zugleich entscheidet sich in den kommenden Jahren, welche Rolle europäische Hersteller im globalen Wettbewerb der Elektromobilität spielen werden. Der Erfolg dieser Transformation wird auch darüber bestimmen, wie stabil die Lieferketten innerhalb Europas bleiben.
Volkswagen als Warnsignal: Was die VW-Krise über Europas Autoindustrie verrät
Der massive Gewinneinbruch bei Volkswagen ist ein Warnsignal für die gesamte europäische Automobilindustrie. Während der Konzern mit Sparprogrammen, möglichen Strukturänderungen und Investitionen in neue Technologien reagiert, beobachten Zulieferer und Industrievertreter die Entwicklung genau.
Für Österreich ist die Verbindung zu Volkswagen wirtschaftlich bedeutend: 135 heimische Unternehmen liefern direkt an deutsche VW-Werke, und rund 6.300 Arbeitsplätze sind mit diesen Geschäftsbeziehungen verbunden.
Noch ist die Lage für Österreichs Zulieferindustrie nicht akut bedrohlich. Doch die jüngsten Berichte über mögliche deutlich tiefere Einschnitte bei Volkswagen zeigen, wie groß das Risiko geworden ist. Sollte Volkswagen seine Produktion in Europa stärker zurückfahren oder Standorte grundlegend umbauen, könnten die Auswirkungen auch österreichische Betriebe treffen.
Für rund 6.300 Arbeitsplätze in Österreich bleibt die Entwicklung bei VW daher ein entscheidender Faktor – und für die gesamte Zulieferindustrie ein Prüfstein dafür, wie gut der Wandel zur Elektromobilität, Digitalisierung und neuen globalen Wettbewerbsordnung gelingt.