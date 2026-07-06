Der massive Gewinneinbruch bei Volkswagen hat auch eine österreichische Dimension. Rund 6.300 Arbeitsplätze im heimischen Automotive-Sektor sind laut einer Studie direkt mit Aufträgen des Volkswagen-Konzerns verbunden. 135 österreichische Unternehmen liefern an deutsche VW-Werke.

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Noch sind die unmittelbaren Folgen für die österreichische Zulieferindustrie begrenzt. In der Branche wird die Entwicklung jedoch deutlich angespannter beobachtet als noch im Frühjahr. Denn zahlreiche heimische Automotive-Unternehmen liefern Komponenten, Maschinen, Elektronik oder Automatisierungstechnik für den Konzern – und sind damit in unterschiedlichem Ausmaß von Aufträgen aus Wolfsburg abhängig.