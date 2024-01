In der politischen Kommunikation geht es letztendlich darum, die öffentliche Meinung zu beherrschen und die Themenführerschaft zu erringen. Wichtig ist es dabei, langfristig die öffentliche Debatte zu führen und die Aufmerksamkeit zu akkumulieren. Wie das funktioniert kann anhand des Phänomens Jörg Haider in Österreich gut nachzeichnen. Haider nutzte stark Emotion und Empörung, um mit dem Thema „Migration und Ausländer“ die Aufmerksamkeit zu gewinnen und langfristig die öffentliche Debatte zu kontrollieren. Diese erzeugt immer Zustimmung und Ablehnung. Am Anfang natürlich immer verstärkt Letzteres. Doch das ist zunächst irrelevant. Die Empörung, das Hochgehen emotionaler Wogen hilft dabei, ein Thema und einen „Debate Spin“ in der öffentlichen Berichterstattung zu platzieren. Längerfristig geschieht so eine Veränderung der öffentlichen Wahrnehmung indem ein Thema immer wieder emotionalisierend platziert wird. Liest man dann nur häufig genug gewisse Schlagzeilen, ändert sich auch die subjektive Wahrnehmung zu einem Thema.

Man beherrscht also die öffentliche Meinung, in dem man die Aufmerksamkeit gewinnt, zunächst völlig ungeachtet, ob die Menschen mehrheitlich eine Position ablehnen oder nicht. Und nichts generiert Aufmerksamkeit mehr als negative Schlagzeilen, die Angst und Empörung auslösen. Dies hat die Psychologie und die Neurologie längst wissenschaftlich bestätig. Angst aktiviert im Gehirn und im Körper instinktive Bedrohungsmechanismen, die unsere Sinne, also unsere Aufmerksamkeit, schärfen. Der Effekt ist einfach erklärt. Potenzielle Bedrohung erfordert Wachsamkeit und auf negative Schlagzeilen und auf vermeintlich bedrohliche Nachrichten reagieren wir instinktiv genau so. Wir schenken diesen eine erhöhte Aufmerksamkeit. Der Spruch „Only bad news are good news“ hat also etwas Wahres. Schlechte Nachrichten verkaufen sich deshalb besser und verbreiten sich schneller, weil wir Menschen mit einer erhöhten Aufmerksamkeit darauf reagieren.