Hauptsorge der Unternehmen sind aktuell die gestiegenen Arbeitskosten. Dabei sind vom Umfragezeitraum (Oktober 2023) noch nicht die jüngsten KV-Verhandlungen in der Stimmungslage abgebildet. 82,1 Prozent der befragten Unternehmerinnen und Unternehmer sehen die Arbeitskosten als eine der größten Herausforderungen. Auf Platz zwei folgen der Arbeits- und Fachkräftemangel (64,1 Prozent), dahinter die Inflation (57,1 Prozent) sowie die hohen Energie- und Rohstoffpreise (53,9 Prozent). „Angesichts der herausfordernden Rahmenbedingungen ist es bemerkenswert, dass auf Platz zwei der unternehmerischen Hauptsorgen nach wie vor der Personalmangel liegt – das zeigt, wie akut der Handlungsbedarf hier ist“, so Herk und Dernoscheg.



Inflation und Energiekosten sind aber weiterhin starke Treiber für die Arbeitskosten. Vor allem im Energiesektor hätte die Politik noch wesentlich mehr Hebel in der Hand, die Energiepreise auf ein volkswirtschaftlich verträgliches Maß zu senken. Die Bandbreite an Eingriffsmöglichkeiten in die Energiepreise wird noch nicht ausgeschöpft, wie Herk und Dernoscheg auf Nachfrage auch bestätigen.