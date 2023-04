Der Wechsel an der Spitze war eine Fehlentscheidung. Und niemand hatte es kommen gesehen. Als die Vertriebsleitung des 100-Mitarbeiter-Betriebs vakant wurde, war die Lösung naheliegend: Der Top-Verkäufer, der unumstrittene Star des Vertriebs, rückte nach. Und scheiterte grandios. Die Zahlen gingen nach unten, die Strategie zerfaserte, und der Verkaufsleiter verließ das Unternehmen nach knapp einem Jahr.

Gerhard Leitner, Geschäftsführer der Limak in Linz und Spezialist für Vertriebs-Themen, hat es zwar noch nicht in dieser Dramatik erlebt, doch den verbreiteten Automatismus, guten Vertriebsmitarbeitern die Gesamtleitung zu übergeben, bezeichnet er als riskant. „Vertriebsleiter“, sagt Gerhard Leitner, „haben ein grundsätzlich anderes Profil als Vertriebs-Mitarbeiter.“

Ein Profil, mit dem sich die Studie „Sales Management Excellence“ beschäftigt, für die die Limak 240 Vertriebsexperten österreichischer Unternehmen – überwiegend aus der Industrie – befragte. Was müssen Vertriebsleiter beherrschen? Wie sollten sie ihre Arbeitszeit nutzen? Was müssen sie selbst erledigen, und was sollten sie besser delegieren? Eine Annäherung an den idealtypischen Vertriebsleiter in sieben Schritten.