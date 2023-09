Die zunehmende Vernetzung von betrieblichen Abläufen ist ein zentraler Bestandteil der digitalen Transformation. Das erstreckt sich von Abteilungen und Standorten bis zu Lieferanten und Kunden mit immer mehr Schnittstellen in/zu den eigenen IT-Systemen. Ein weiterer Effekt sind steigende Daten an diesen verknüpften Prozessketten.



Diese vernetzten Abläufe eröffnen nun neue Einfallstore für kriminelle (Cyber)-Angriffe. Das betrifft nicht nur einzelne Firmen, sondern auch Lieferanten in einer logistischen Produktionskette. Diese Bereiche sind besonders sensibel, auch weil sie oftmals nur unzureichend geschützt sind.

Unsichere Produktionsanlagen



„Die Sicherheit von Produktionsanlagen und Maschinen wird oft vernachlässigt. Schafft es ein Angreifer in diese Produktionsumgebungen, kann dies fatale Folgen haben: hohe Erpressungssummen, Datendiebstahl oder gar die Gefährdung von Menschenleben“, sagt Thomas Masicek, SVP Cyber Security bei T-Systems International.



Die Cyber-Kriminalität wächst exponentiell und die Vielfalt der Attacken überfordert auch große Unternehmen. 2022 waren bereits mehr als die Hälfte der europäischen Betriebe von entsprechenden Sicherheitsvorfällen betroffen. Das Österreichische Bundeskriminalamt listet Schadsoftware, Hackingtools oder Spam eMails als angebotene „Dienstleistungen“ auf.



Cyber Defense Center



Gemeinsam mit der Deutschen Telekom Cyber Security Austria GmbH betreibt T-Systems in Österreich ein hochmodernes Cyber Defense & Security Operations Center, wo es 24/7 um Erkennung und Abwehr von Cyber-Angriffen geht. Inkludiert ist auch das Thema Cloud-Security mit speziellen Lösungen und einem gesonderten Fokus auf die Bereiche Datenschutz und Compliance.



Die Schmid Industrieholding mit Unternehmen wie Austrotherm, BauMit, Kettner oder Wopfinger beauftragte T-Systems mit einer solchen Cloud-basierten Sicherheitslösung als sogenannte Endpoint-Protection-Platform. Die steigenden Security Herausforderungen erforderten im Unternehmen entsprechende Gegenmaßnahmen zur Sicherung von Infrastruktur und AnwenderInnen.



„Wir haben einen Partner gesucht, damit wir unsere Kapazitäten auf unser Kerngeschäft fokussieren können und unsere Verantwortung im Bereich Cybersecurity gegenüber Mitarbeitern und Kunden noch gewissenhafter erfüllen“, so Markus Kopecky, CIO der Schmid Industrieholding.



Cloud-Lösung für Security



Zentrale Elemente der Digitalisierung und bei Produktionsprozessen sind Schutz und Management von Daten. Durch die DSGVO hat das Thema auch für internationale Industriebetriebe erhöhte Relevanz. Der Baustoffkonzern Wienerberger produziert an rund 200 Standorten in 30 Ländern und benötigte ein ganzheitliches Daten-Managementsystem, das sich auch flexibel auf die länderspezifischen Strukturen anpasst.



Wienerberger beauftragte T-Systems mit einer Cloud-Lösung, wo die mehrfach gesicherten Daten und die dazugehörige Infrastruktur im Wiener Rechenzentrum von T-Systems gelagert und betrieben werden, inklusive Management der Benutzerkonten und –Rechte. „Durch die Cloud-Lösung müssen wir uns operativ nicht mit Updates oder sonstigen Revisionen beschäftigen“, sagt Christoph Schacher, Security Manager bei Wienerberger.





Ganzheitliches Risikomanagement



Die Lösung sichert Einhaltung und Anpassung der DSGVO-Regularien und ermöglicht ein revisionssicheres Datenanwendungsverzeichnis oder die Durchführung von Datenschutzfolgeabschätzungen und kann als GRC-Cloud (Governance, Risk and Compliance) zu einem ganzheitlichen Risikomanagement erweitert werden.



„Die GRC-Cloud wird im hochsicheren Rechenzentrum von T-Systems in Österreich betrieben. Durch ihre hohe Skalierbarkeit sind spätere Erweiterungen durch zusätzliche GRC-Prozesse jederzeit problemlos machbar“, erläutert Masicek. Zu den Security-Dienstleistungen von T-Systems gehört auch Expertise und Betreuung rund um die neuen NIS-Regularien für Netz- und Informationssysteme in Österreich und Europa. Die Deutsche Telekom Cyber Security Austria ist seit 2020 qualifizierte Prüfstelle nach dem NIS-Gesetz und betreibt ein eigenes NIS-Competence Center für Unternehmen und kritische Systemversorger.

