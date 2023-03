Die im Rahmen unserer großen FH-Studie erhobenen Gehälter von Fachhochschulen- und Universitätsabgängern zeigen, dass in der Bezahlungspraxis tatsächlich wenig Unterschied zwischen den beiden Gruppen gemacht wird. Schon beim Berufseinstieg sind FH-Absolventen bei rund einem Viertel der Unternehmen gleich gut bezahlt wie Uni-Abgänger.



Nach einigen Berufsjahren gibt es nur noch in rund zehn Prozent der Unternehmen eine Differenz zuungunsten der FHs. Dafür gibt es erstaunliche zwanzig Prozent Unternehmen, in denen FH-Absolventen nach einigen Jahren Dienstjahren mehr verdienen als Leute mit Universitätsabschlüssen. Das überrascht, könnte aber damit zu tun haben, dass sich einstige FH-Studierende eben leichter tun, den Alltag in der realen Arbeitswelt zu bewältigen.



Und möglicherweise die Abgänger der in unserem Ranking zweitbesten FH noch etwas leichter: Auf dem zweiten Platz landet die FH Vorarlberg. In Dornbirn können die rund 1.600 Studierenden sich in den Bereichen Wirtschaft, Technik, Gestaltung sowie Soziales und Gesundheit ausbilden lassen.



Und das von – ein wichtiger Punkt – ausreichend Lehrpersonal. „An der Fachhochschule Vorarlberg liegt das Betreuungsverhältnis derzeit bei 1:12. Das Studium in Kleingruppen ermöglicht eine persönliche Beziehung und damit eine bestmögliche Betreuung“, erklärt Tanja Eiselen, Rektorin der FH Vorarlberg.



Viele Universitäten wären auf die Balance zwischen Studierenden und Lehrenden, die Fachhochschulen teilweise erreichen, regelrecht neidisch. Dass Studieninteressierte sich aus diesem Grund sogar für eine Fachhochschule entscheiden, ist gut möglich. Denn kleine Gruppen sind in der Sichtweise der für unser Ranking Befragten etwas, was FHs anstreben sollten.