Die Unternehmensberatung Expense Reduction Analysts ist die führende Produktionsmanagementberatung in Österreich, wie eine Studie des Österreichischen INDUSTRIEMAGAZIN ergibt. Im Unternehmensberater-Ranking unterzieht das Branchenmagazin den heimischen Markt für Consulting-Dienstleistungen einem Check: Welches Zeugnis stellen Entscheidungsträger österreichischer Unternehmensberatung in punkto Qualität aus? Welchen Mehrwert können erfahrene Consultants für Unternehmen bringen? Wie tief ist dafür in die Tasche zu greifen? Und: Welche Kriterien müssen Unternehmensberater jedenfalls erfüllen? Basierend auf dem Kenntnisstand von fast 500 Führungskräften erstellte das INDUSTRIEMAGAZIN das Ranking der besten Berater.

Untersucht wurden für die Consulting-Marktstudie klassische Beratungsunternehmen, IT-Beratungen, Beratungstöchter von Wirtschaftsprüfungsgesellschaften und Inhouse-Consultingfirmen, die am Markt tätig sind. Alle Resultate des Rankings von Österreichs besten Beratungsunternehmen finden Sie hier.