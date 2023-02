Die börsennotierte Vorarlberger Leuchtenfirma Zumtobel ist im ersten Quartal 2022/23 deutlich gewachsen und geht auch für das Gesamtjahr von einem weiteren Wachstum aus. Dabei haben die gestiegenen Energiepreise der Firma "einige Millionen" an Mehrkosten verursacht, wie Firmenchef Alfred Felder am Dienstag im Gespräch mit der APA sagte. Aber gestiegenen Kosten stehen auch höhere Einnahmen gegenüber.



"Der Strompreis macht uns große Sorgen", so Felder, der darauf verweist, dass die Megawattstunde vor 18 Monaten noch 40 Euro gekostet hat, in der Spitze nun aber bis zu 1.000 Euro. Auch wenn der Preis inzwischen wieder auf 500 Euro zurückgegangen sei, müsse man eine Verzehnfachung der Energiekosten annehmen. Das könne weder durch Stromsparmaßnahmen mittels moderner Maschinen und Solarstrom noch durch den halb so hohen Strompreis im Werk in Serbien aufgefangen werden. Immerhin sei Zumtobel vom Gas nicht so abhängig - dieses werde nur für Prozesswärme gebraucht.

