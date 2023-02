Bis 2050 will die Österreichischen Zementindustrie Klimaneutralität erreichen. So ist es auch in der Roadmap der VÖC festgehalten. „Wir arbeiten seit vielen Jahren daran, unsere spezifischen CO₂-Emissionen zu reduzieren – seit 1990 um 21 Prozent", erklärt Sebastian Spaun, Geschäftsführer der VÖZ.

Gelungen ist das durch den Einsatz neuer Technologien zur Herstellung von Klinker und Zement. Laut Spaun hat die Zementindustrie in keinem anderen Land den Anteil fossiler Brennstoffe so stark zurückgefahren und durch Alternativen ersetzt wie in Österreich.

Wie viel Gas braucht die Zementindustrie?

Soeben wurde ein neues Forschungsprojekt gestartet: „CarboRate“, in dem das CO2-Aufnahmepotential von Beton während der gesamten Wertschöpfungskette untersucht wird. Kooperiert wird hier mit den Mitgliedswerken und der Prüfstelle Smart Minerals.