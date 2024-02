Teufelberger-Redaelli ist mit Standorten in Österreich, Italien und China ein weltweit agierendes Unternehmen in der Entwicklung, Konstruktion, Produktion und im Vertrieb von Hochleistungsstahlseilen. Das Familienunternehmen wurde 1790 gegründet und ist heute in der siebten Generation tätig. Das Produktportfolio umfasst Stahlseile für den Seilbahn-, Kran- und Zugbau, Kunstfaserseile für den Segelsport, die persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz, für die Baumpflege und für industrielle Anwendungen sowie Kunststoff-Umreifungsbänder für die Transportsicherung.

Die Gruppe erwirtschaftete 2022 einen Umsatz von 350 Millionen Euro und ist mit 14 Tochtergesellschaften in Österreich, Italien, der Tschechischen Republik, den USA, Thailand, Polen und Schweden vertreten. Die Gruppe beschäftigt weltweit 1.500 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, davon rund 500 am Hauptsitz in Wels (Österreich) und über 300 in Italien.