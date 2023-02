So sank im ersten Halbjahr zwar der Nettogewinn des Unternehmens. Die Bauleistung aber erhöhte sich um 9 Prozent auf rund 7,58 Mrd. Euro und die Umsatzerlöse stiegen um 11 Prozent auf 7,24 Mrd. Euro. Ebenso voll sind laut Mitteilung von Mittwochfrüh die Auftragsbücher. Mit 23,9 Mrd. Euro lag der Auftragsstand per Ende Juni um 14 Prozent über dem Vorjahr und bewegte sich damit nach Unternehmensangaben auf Rekordniveau. Alleine in Deutschland stieg der Wert um 2 Mrd. Euro. Zuwächse habe es aber auch in Österreich und Polen gegeben.

Einen kräftigen Rückgang gab es demgegenüber beim operativen Ergebnis (EBIT), das von 140,19 Mio. Euro auf 63,63 Mio. Euro fiel, sich damit aber "durchaus in den langjährigen Vergleich einfügt", wie es in der Aussendung hieß. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) belief sich auf 324,67 Mio. Euro, was zum ersten Halbjahr 2021 einem Rückgang von 20 Prozent entspricht. "In Zeiten wie diesen haben die Abschreibungen natürlich einen höheren Effekt", sagte Birtel zu den hohen Differenzen im Vergleich zum Vorjahr. Der Konzerngewinn verringerte sich zum Vorjahr um 51 Prozent. Dieser Rückgang sei aber im Verhältnis zum ersten Halbjahr 2021 zu sehen, als der Konzern ein Rekordergebnis erzielen konnte.

Profitiert habe der Konzern zuletzt neben guten Geschäften in den Kernmärkten auch von lukrativen Aufträgen im Vereinigten Königreich. Mit dem Bau der britischen Hochsicherheitsstrecke HS2 sowie einer Polyhalit-Mine laufen dort zwei Großprojekte, berichtete der Konzernchef. In der Pipeline hat der Konzern zudem große Straßenbauprojekte in Polen sowie das Projekt "Grünblick" in Wien, in dessen Rahmen ein Hochhaus mit insgesamt 350 Eigentumswohnungen im Grünen Prater entstehen soll.