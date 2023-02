Der Lkw- und Zugbremsenhersteller Knorr-Bremse, der auch zwei Standorte in Österreich hat, hat im dritten Quartal höhere Umsätze nicht in steigende Gewinne ummünzen können. Zwar wirkten die eingeleiteten Sparmaßnahmen und Preiserhöhungen bereits, doch die Probleme in China wegen der Null-Covid-Strategie der Volksrepublik sowie generelle Lieferschwierigkeiten belasteten nach wie vor, hiess es aus der Konzernzentrale in München.



Der Umsatz wuchs in den Monaten Juli bis September im Jahresvergleich um rund 13 Prozent auf 1,79 Milliarden Euro. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern sank dagegen um 6 Prozent auf 200 Millionen Euro. Analysten hatten mit Zahlen in dieser Größenordnung gerechnet. Der Nettogewinn ging von 150 auf 147 Millionen Euro leicht zurück. Knorr-Bremse bestätigte den Jahresausblick.



Der deutsche Bremsenhersteller Knorr-Bremse wird derzeit interimistisch von Finanzvorstand Markus Weber geführt. Vorgänger Mrosik hatte Knorr-Bremse im Frühjahr überraschend verlassen. Mit 1. Januar wird der frühere Daimler- und Mitsubishi-Manager Marc Llistosella (55) Vorstandsvorsitzender. Die Berufung gelte für drei Jahre.



Llistosella war den Angaben zufolge bis 2018 Chef der Mitsubishi Fuso Truck & Bus und Leiter von Daimler Trucks in Asien. Zuletzt sei er als Investor und Gründer aktiv gewesen, etwa bei dem auf elektrische Antriebe spezialisierten Start-up Vaionic und dem schwedischen Unternehmen Einride, das elektrische und selbstfahrende Nutzfahrzeuge entwickelt. Seine Positionen in Beirat und Aufsichtsrat dieser beiden Unternehmen soll er behalten.