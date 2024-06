Der Vorfall wird derzeit von einem spezialisierten Berater und einer deutschen Anwaltskanzlei untersucht, was bis August oder September dieses Jahres andauern soll, so die OÖN. Der ehemalige Geschäftsführer, der später auch im Vorstand der Metal-Forming-Division tätig war, ist seit Herbst 2023 nicht mehr für voestalpine tätig, bestätigte das Unternehmen. Die Fehlbuchungen hätten keine Auswirkungen auf den Cashflow gehabt und es sei kein Geld abgeflossen, erklärte voestalpine. Allerdings musste die Bilanz 2022/23 rückwirkend korrigiert werden, was das Eigenkapital von voestalpine zum Bilanzstichtag 31. März 2024 von 7,6 auf 7,5 Milliarden Euro reduzierte. Diese finanziellen Folgen wurden im nun vorgelegten Konzernabschluss 2023/24 vollständig berücksichtigt, betonte das Unternehmen.

"Wir können bestätigen, dass aus heutiger Sicht mindestens zwei Personen involviert waren. Diese Personen kannten die internen Kontrollsysteme sehr gut und haben sie bewusst umgangen. Weitere Details können wir erst nach Vorlage des Abschlussberichts bekannt geben. Ob es zu zivil- oder strafrechtlichen Konsequenzen kommen wird, können wir erst nach Klärung des Sachverhalts entscheiden", so die voestalpine gegenüber der APA.