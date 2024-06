An der Börse hat der Stahltechnologiekonzern im Geschäftsjahr 2023/24 nahezu eine Milliarde Euro an Wert verloren: Die Marktkapitalisierung sank zum 31. März von 5,40 auf 4,46 Milliarden Euro. Der Aktienkurs lag bei 26 Euro, gegenüber 31,28 Euro am Stichtag des Vorjahres.



Der Personalbestand des Konzerns blieb trotz des schwachen Geschäftsjahres insgesamt stabil. Zum Ende des Geschäftsjahres beschäftigte voestalpine weltweit 51.589 Vollzeitmitarbeiter, geringfügig mehr als im Vorjahr (51.202). Während an einigen Standorten Stellen abgebaut wurden, entstanden an anderen neue Arbeitsplätze.



Zur finanziellen Situation des Konzerns: Das Eigenkapital der voestalpine sank im Berichtszeitraum von 7,69 auf 7,5 Milliarden Euro. Die Nettofinanzverschuldung stieg leicht von 21,6 auf 22 Prozent. Der Return on Capital Employed (ROCE) fiel deutlich von 15,5 Prozent auf 5,4 Prozent. Im vergangenen Geschäftsjahr investierte der Konzern 1,23 Milliarden Euro, verglichen mit 922 Millionen Euro im Vorjahr.