Am Wochenende wies auch Flughafen-Vorstand Günther Ofner auf den dringenden energiepolitischen Handlungsbedarf hin. "Im Mai 2024 gab es in Österreich bereits 78 Stunden mit einem negativen Strompreis und die Tendenz steigt stark. Immer öfter gibt es in Ostösterreich ein Überangebot an Solarstrom und die Strompreise stürzen in den Negativbereich, was bedeutet, dass Erzeuger dann für den Strom, den sie ins Netz einspeisen, zahlen müssen, sofern sie ihre Erzeugungsanlagen nicht abschalten", kritisierte Ofner. Der Flughafen Wien, mit einer Spitzenleistung von 46 Megawatt, ist einer der größten PV-Anlagenbetreiber des Landes.

>>> Rasanter Zubau der Solarenergie: China dominiert den Weltmarkt - Europa kaum vertreten

Dass es im Stromsystem Probleme gibt, verdeutlichen auch die Zahlen des Übertragungsnetzbetreibers APG. Im Juni mussten wegen der Überschüsse Windräder und Laufwasserkraftwerke gedrosselt werden, um Überlastungen im Stromnetz zu vermeiden. Seit Januar gingen durch das Abregeln laut APG 39.000 Megawattstunden (MWh) Strom verloren.