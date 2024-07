Am Montag wurden in Wien die Pläne für die bisher größte innerstädtische Photovoltaikanlage vorgestellt, die von den Initiatoren als solche bezeichnet wird. Diese Anlage wird am Wiener Westbahnhof installiert. Um dies zu ermöglichen, werden die Bahnsteigbereiche von den ÖBB vollständig überdacht. Laut ÖBB-Vorständin Manuela Waldner wird sich die Anlage über eine Fläche von etwa 25.000 Quadratmetern erstrecken, was der Größe von rund vier Fußballfeldern entspricht. Die Inbetriebnahme ist für das Jahr 2030 geplant.

>>> Rasanter Zubau der Solarenergie: China dominiert den Weltmarkt - Europa kaum vertreten

Der Wiener Westbahnhof wurde vor einigen Jahren umfassend renoviert, dabei wurden das Hauptgebäude und die Halle erneuert, jedoch nicht die Bahnsteige. Laut Waldner sind diese inzwischen ebenfalls sanierungsbedürftig. Die anstehenden Renovierungsarbeiten werden genutzt, um den Bereich mit einem Hallendach und einer Solaranlage zu überdachen.

Nie mehr die wichtigsten News aus Österreichs Industrie verpassen? Abonnieren Sie unser Daily Briefing: Was in der Industrie wichtig wird. Täglich um 7 Uhr in Ihrer Inbox. Hier geht’s zur Anmeldung!