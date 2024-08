Der angeschlagene Batteriehersteller Varta hat offenbar einen entscheidenden Fortschritt in Richtung Sanierung gemacht. Laut einer Pressemitteilung des Unternehmens vom Samstag haben sich die Gläubiger sowie der österreichische Hauptaktionär Michael Tojner auf ein Sanierungskonzept verständigt, das einen Schuldenabbau von 485 Millionen auf 200 Millionen Euro vorsieht. Gleichzeitig bringen Tojner und der Sportwagenhersteller Porsche frisches Kapital in Höhe von 60 Millionen Euro in das Unternehmen ein. Ein Teil der Investition Tojners seien Immobilien, die Varta derzeit miete.

Für die übrigen Aktionäre bedeutet dies jedoch Verluste, da das Grundkapital der Gesellschaft auf null gesetzt wird, wie in der Mitteilung des deutschen Unternehmens betont wird. An der Börse kam der drohende Totalverlust für die Aktionäre nicht gut an. Die Aktien des Batteriekonzerns brachen am Montag bis auf 0,76 Euro ein. Die neuen Eigentümer von Varta werden demnach der bisherige Mehrheitsaktionär Tojner sowie der Porsche-Konzern sein, dessen Einstieg bereits zuvor spekuliert wurde. Die Gläubiger stellen zusätzlich 60 Millionen Euro als vorrangig besicherte Darlehen zur Verfügung. Banken, die neue Kredite gewähren, sollen im Gegenzug 36 Prozent potenzieller zukünftiger Ausschüttungen erhalten.

