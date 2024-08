Den von Hedgefonds vorgeschlagenen Alternativplan, der neue Kredite zur Sanierung von Varta vorsieht, lehnt Tojner ab: "Die Varta AG braucht vor allem signifikant neues Eigenkapital. Zu viel neues Fremdkapital würde aus meiner Sicht das Unternehmen überfordern, und in zwei Jahren wären wir wieder in derselben Lage." Er betonte, dass er Varta als Einheit erhalten wolle. Insidern zufolge wird derzeit mit Porsche und den Fremdkapitalgebern um einen Kompromiss verhandelt. Das Unternehmen aus dem schwäbischen Ellwangen befindet sich im StaRUG-Sanierungsverfahren, da es mit Schulden von fast einer halben Milliarde Euro zu kämpfen hat.

Das Unternehmensstabilisierungs- und -restrukturierungsgesetz (StaRUG) ist seit drei Jahren in Deutschland in Kraft. Dieses Gesetz zielt darauf ab, operativ lebensfähige Unternehmen vor der Insolvenz zu bewahren. Dabei kann der Widerstand einzelner Gläubiger und auch der Aktionäre überwunden werden. Ein Beispiel hierfür ist der Nürnberger Autozulieferer Leoni, der sich im vergangenen Jahr durch dieses Verfahren sanierte. Dabei verloren die Aktionäre ihren gesamten Einsatz, was zu heftiger Kritik von Anlegerschützern führte.

>>> Porsche plant Übernahme des Varta Elektroautobatterie-Geschäfts

Tojner macht vor allem den ehemaligen Vorstand für die Probleme bei Varta verantwortlich. Dieser habe die Nachfrage nach Knopfzellen, die vor allem in Apple-Kopfhörern verwendet werden, überschätzt: "Der Vorstand hat das rasante Wachstum der vergangenen beiden Jahre, das nicht zuletzt auf den Aufträgen des renommierten amerikanischen Elektronikherstellers gründete, versucht einfach fortzuschreiben und zu viel Geld zu leichtfertig ohne Risikoanalyse investiert." Der Aufsichtsrat, dem Tojner vorsitzt, habe dies nicht erkennen können, aber ebenfalls Fehler gemacht. "Man hatte den Eindruck, nur der Himmel setzt die Grenzen für das Wachstum." Mangelnde Risikoeinschätzung und eine Überlastung der Organisation hätten 2022 zum Absturz geführt.