Beckermann sieht die Hauptverantwortung für die Krise des Konzerns beim Management, das in Teilen weiterhin die Geschicke des Unternehmens leitet. Er äußerte Zweifel, ob diese Personen nun die geeigneten Retter sein könnten.

Er kritisierte zudem, dass der Umgang mit den Kleinanlegern nicht notwendig sei. Oftmals gebe es keine wirkliche Eile, die einen Bezugsrechtsausschluss rechtfertige. Varta sende hier ein „katastrophales Sittenbild“, das durch andere Fälle wie Gerry Weber oder Leoni verstärkt werde. Das StaRUG sei eine „Abrissbirne für den deutschen Mid-Cap-Markt“. Beckermann fügte hinzu: „Wir können froh sein, dass es so etwas in Österreich nicht gibt.“



Eine Prognose für die Anleger wagte Beckermann nicht, betonte aber: „Die Kleinaktionäre im DSW haben sich in atemberaubender Geschwindigkeit organisiert. So schnell ist das in ganz Europa noch nicht geschehen. Wir werden sehen, welche juristischen Schritte noch unternommen werden.“