Die Umdasch Group beschäftigt knapp 8.400 Mitarbeiter an mehr als 170 Standorten auf 5 Kontinenten. Zur Gruppe zählen drei Unternehmen.



Doka zählt zu den weltweit führenden Unternehmen für innovative Schalungen, Lösungen und Dienstleistungen in allen Bereichen des Baus. Zudem ist das Unternehmen globaler Anbieter von durchdachten Gerüste-Lösungen für unterschiedlichste Anwendungen.



umdasch The Store Makers ist Spezialist in der Gestaltung von Ladeneinrichtungen. Beratung und Projektmanagement machen das Unternehmen zu einem wichtigen Partner für den Handel – vor allem wenn es um innovative Konzepte rund um die Verbindung zwischen klassischem Geschäft und Online-Handel geht.



Die Umdasch Group Ventures beschäftigt sich mit neuen Technologien am Bau und im Handel. Sie beteiligt sich aktiv an Modellen zur Optimierung eines Bauprojektes entlang seines gesamten Lebenszyklus. Sei es mittels Teilnahme oder Initiierung von Forschungs- und Entwicklungsprojekten, anhand der Unterstützung von Technologie-Start-ups oder durch Akquisition von Unternehmen, die sich mit zukunftsweisenden Methoden befassen.