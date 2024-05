Gegenüber europäischen Nachbarstaaten und vor allem gegenüber den USA verlieren die deutsche und die österreichische Volkswirtschaft an Dynamik. Die Wachstumsdifferenzen zeigen deutlich, dass nicht nur die USA, sondern auch EU-Länder wie Frankreich und Großbritannien eine stärkere Wachstumsdynamik haben.

Vielfach hatte das mit den hohen Energiepreisen zu tun. Die Stromspitzen aus dem Jahr 2022 sind zwar inzwischen überwunden, aber das Vorkrisenniveau ist nicht erreicht. Österreich ist in den letzten Jahren nicht schnell genug gewesen, seine Energieabhängigkeit von Russland zu überwinden und den Anteil eigener erneuerbarer Energien auszubauen. Vorreiter sind hier die Skandinavier. Island und Norwegen erreichten 2022 einen Anteil der erneuerbaren Energien am Bruttoendenergieverbrauch von 70 bis 80 Prozent. Der Ausbau der Energieinfrastruktur und die Diversifizierung von Energiequellen wird eine Hauptaufgabe für die nächste Bundesregierung werden.



Ein richtiges Problemfeld tut sich für Österreich inzwischen bei den Lohnstückkosten auf. 2022 lagen die Arbeitskosten bereits um 28 Prozent über dem EU-Durchschnitt und ist seither quasi exponentiell weiter gestiegen. Das zeigt eine Auswertung der Industriellenvereinigung auf Basis der Daten von Eurostat. In der Dekade vor 2022 stiegen die Arbeitskosten in Österreich um 31 Prozent, im EU-Durchschnitt nur um 25 Prozent. Die Lohnstückkosten sind hierzulande davongaloppiert und Österreich ist heute von Ländern umgeben, die geringere Energiekosten und geringere Arbeitskosten haben, aber ähnlich hohe Arbeitsproduktivität.