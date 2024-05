Die USA und China haben um rund zwei Dritte geringere Gaspreise. Was machen die USA hinsichtlich ihrer Energiepolitik anders als Europa?



Helmenstein: Die USA haben einen bemerkenswerten Wandel vom Nettoenergieimporteur zum Nettoenergieexporteur vollzogen. Und dies in sehr kurzer Zeit. Hier scheint man die geoökonomischen Veränderungen auf dem Weltenergiemarkt frühzeitig erkannt zu haben. Auf dem Weltmarkt hat sich das Gasangebot durch amerikanisches LNG erweitert. Das bedeutet, dass wir es in den nächsten Jahren mit einem weiter steigenden Gasangebot am Weltmarkt zu tun haben werden und für Österreich zu befürchten ist, dass sich der relative Wettbewerbsnachteil weiter verschärfen wird.

Wenn wir unsere Infrastruktur nicht rasch genug ausbauen, werden wir den Zugang zu günstigen Energieträgern am Weltmarkt verlieren. Dann werden wir quasi zu einer Hochpreisinsel bei Energie. Deshalb ist z.B. der WAG-Loop in Oberösterreich so wichtig, um entsprechende Kapazitäten für LNG-Gas zu bekommen. Wichtig sind aber auch rasche Investitionen in den Ausbau der alternativen Energieerzeugung im eigenen Land. Zum Beispiel im Bereich Biotreibstoffe und Biogas etc.





Welchen Einfluss hat der Investitionsrückstau auf die Wettbewerbsfähigkeit des Standort Österreichs?



Helmenstein: Seit dem Jahr 2000 sind die öffentlichen Investitionen tendenziell rückläufig. Inzwischen haben wir es mit einer regelrechten Halbierung zu tun. Es ist schon bemerkenswert, dass eine Gesellschaft, die in den letzten 20 Jahren an Wohlstand reicher geworden ist, glaubt, nicht mehr in Infrastruktur investieren zu müssen, um morgen und übermorgen besser dastehen zu können.

Das ist auch wirtschaftsstrategisch äußerst problematisch, denn das bedeutet, dass wir unsere Produktivkraft für die Zukunft verringern. Wenn es eine gute Ausstattung z.B. mit Verkehrsinfrastruktur gibt, dann erhöht das auch die Rendite privater Investitionen. Denn betriebliche Investitionen in mehr Produktivität nützen wenig, wenn ihre Wirkung am Firmentor endet. Wir hinken bei wichtigen Transformationsprozessen in Österreich hinterher, weil der Staat in Wahrheit zu wenig investiert hat, etwa bei der Energieerzeugung oder bei der digitalen Infrastruktur.



Die Strategie der Bundesregierung hinsichtlich der Energiewende oder auch bei der Digitalisierung beruht im Wesentlichen darauf, den Ausbau privaten Akteuren zu überlassen. Muss der Staat Österreich stärker investieren und selbst als Investor auftreten?



Helmenstein: Ja, das sagen sie. Es geht zum einen um die digitale Infrastruktur, zum Beispiel die Ausstattung mit Glasfaser, und es geht zum anderen um die Energieinfrastruktur. Hier sehen wir in der Tat ein großes Interesse von privaten Investoren. Aber wenn zum Beispiel viele Kraftwerksprojekte nicht ans Netz gehen können, weil die Kapazitäten nicht mehr ausreichen, dann verpufft das. Hier ist der Staat als Investor, aber auch als Regulierer gefragt. Es muss einfach schneller gehen. Lange Genehmigungsverfahren bedeuten in der Praxis eine immense Kostenineffizienz.