Im Jahr 2020 stand die Zukunft der zweiten Zuckerfabrik von Agrana in Österreich aufgrund unzureichender Mengen an Zuckerrüben auf der Kippe. Im Herbst desselben Jahres schlossen der Agrarkonzern, das Landwirtschaftsministerium und die Rübenbauern einen „Zuckerpakt“, um den Standort Leopoldsdorf in Niederösterreich zu sichern. Laut Unternehmensangaben sind für eine optimale Auslastung der Werke in Tulln und Leopoldsdorf Zuckerrüben von 38.000 Hektar erforderlich. Dieses Jahr hat Agrana mit lokalen Landwirten den Anbau von Zuckerrüben auf 44.200 Hektar vereinbart, was eine Steigerung von 8.000 Hektar im Vergleich zum Vorjahr darstellt. "Leopoldsdorf steht nicht zur Disposition", betonte Büttner auch im Hinblick auf die in Entwicklung befindliche neue Unternehmensstrategie. "Zucker ist Bestandteil der DNA von Agrana", fügte er hinzu. Das Management von Agrana plant, die Strategie für Portfolio und Management zu verfeinern, Synergien zwischen den Geschäftsbereichen intensiver zu nutzen sowie die Grundprofitabilität zu steigern und die Ergebnisschwankungen zu minimieren. Einzelheiten zur bevorstehenden Unternehmensstrategie wollte Büttner noch nicht preisgeben.

Der Agrarkonzern zeigt sich relativ unbeeindruckt vom bevorstehenden Ende des Transitvertrags für russisches Gazprom-Gas über die Ukraine Ende 2024. „Das Unternehmen verfügt über eine langfristige Absicherungsstrategie für Gas, erklärte Norbert Harringer, Vorstandsmitglied von Agrana. Aufgrund der stark gestiegenen Gaspreise im Jahr 2022 und der Möglichkeit eines russischen Lieferstopps rüstete das Unternehmen seine Zucker- und Stärkefabriken in Österreich sowie ein Werk in der Slowakei mit Ölbrennern für die Dampferzeugung aus. Harringer ist zuversichtlich, dass es bezüglich der Gasversorgung zu keinen Schwierigkeiten kommen wird. Wir gehen davon aus, dass es bei der Gasversorgung keine Themen geben wird", so der Agrana-Vorstand.