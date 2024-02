Die Korneuburger Techco-Gruppe übernimmt den Linzer Maschinen- und Anlagenbauer Hitzinger, der in den Bereichen Elektrotechnik und Metallverarbeitung tätig ist. Das oberösterreichische Unternehmen hatte im Juni 2023 Insolvenz angemeldet. Seither wurde nach einem Käufer gesucht. Der Betrieb wird ab sofort als Hitzinger Power Solutions GmbH weitergeführt, nachdem das Insolvenzgericht und der Gläubigerausschuss zugestimmt haben. 120 Arbeitsplätze in Linz seien damit in Sicherheit, so Techco am Donnerstag.

>>> Insolvent: Auch Nachfolger von Hitzinger in Linz in Konkurs

Das Linzer Unternehmen war nach 2018 im vergangenen Jahr erneut zahlungsunfähig. Passiva von knapp 30 Millionen Euro standen Aktiva von etwas mehr als acht Millionen Euro gegenüber. Im Juni wurde das Konkursverfahren über das Unternehmen eröffnet, das sich auf die individuelle und unterbrechungsfreie Stromerzeugung - etwa Bodenstromversorgungen für Flugzeuge - spezialisiert hat.

Nie mehr die wichtigsten News aus Österreichs Industrie verpassen? Abonnieren Sie unser Daily Briefing: Was in der Industrie wichtig wird. Täglich um 7 Uhr in Ihrer Inbox. Hier geht’s zur Anmeldung!