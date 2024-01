Über das steirische Unternehmen DSA Door Systems GmbH mit Sitz in Graz und Produktion im burgenländischen Güssing wurde am Dienstag beim Landesgericht Graz der Konkurs eröffnet. Wie die Kreditschützer AKV, KSV und Creditreform mitteilten, sind rund 150 Gläubiger und rund 40 Mitarbeiter betroffen. Die Passiva belaufen sich nach Angaben des KSV auf rund 3,86 Mio. Euro, die Aktiva zu Buchwerten auf rund 1,77 Mio. Euro, woraus sich eine Überschuldung in Höhe von rund 2,1 Mio. Euro ergibt. Ziel ist die Fortführung des Unternehmens.

Es wurde beantragt, das Unternehmen in Eigenverwaltung zu sanieren, wobei den Gläubigern angeboten wird, innerhalb von zwei Jahren eine Quote von 20 Prozent zu erhalten. Das Unternehmen wurde im Jahr 2019 gegründet und hatte seinen Sitz ursprünglich in der Stadt Güssing. Produziert werden Garagentore sowohl für die Industrie als auch für den privaten Bereich. Laut KSV wurden im Jahr 2023 rund 2.000 Tore in Österreich und auf dem europäischen Markt verkauft.

