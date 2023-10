Das Tiroler Schleiftechnologie-Unternehmen Tyrolit mit Sitz in Schwaz setzt seinen Expansionskurs in den Vereinigten Staaten von Amerika weiter fort. Wie die Tyrolit Gruppe am Freitag mitteilte, wurden Ende September sämtliche Anteile an der Acme Holding Company übernommen. Die Acme ist ein in Michigan ansässiger Schleifmittelhersteller und -lieferant. Damit verfügt das Tiroler Unternehmen bereits über den siebten Produktionsstandort in den Vereinigten Staaten.

